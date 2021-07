Emma Roberts assiste à la fête post-bébé dans les Hamptons avec Nicky Hilton – WWD

“Nous ne sommes pas habitués à cela à Montauk – cela fait très East Hampton”, a déclaré Rachelle Hruska Macpherson jeudi soir depuis The Crow’s Nest, où la foule habituelle fraîchement sortie de la plage regardait un peu plus le côté poli. La cause? La fête d’été annuelle de Net-a-porter (après une interruption d’un an), organisée au hotspot de Montauk pour célébrer la “famille de la mode” du détaillant, dont Nina Agdal et Jack Brinkley-Cook, Wes Gordon et Paul Arnhold, Francisco Costa, Cynthia Rowley et Kit Keenan et Jacquelyn Jablonski.

Après plus d’un an hors du circuit social, les événements sont de retour en force cet été; finie la lenteur habituelle de l’été et à la place ce sont des fêtes non-stop. Et avec le travail à domicile toujours en vigueur, beaucoup ont été à temps plein dans l’est, ce qui signifie de nombreuses fêtes les jours de travail depuis Long Island. Exemple concret : plus tôt dans la semaine, Mytheresa a organisé un déjeuner mardi au domaine Wölffer, co-organisé par Naomi Watts et Gucci Westman. Ailleurs jeudi soir, Tod’s célébrait l’été dans une maison privée d’East Hampton avec des invités parmi lesquels Cristina Cuomo, Carolyn Tate Angel, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Christina Lewis et Loida Nicholas Lewis, avec une performance de la pianiste Chloe Flower.

Le dîner Net-a-porter était le premier événement de la marque depuis mars 2020, et la présidente Alison Loehnis n’aurait pas pu être plus heureuse d’être de retour sous forme d’hôte.

“Cela m’a vraiment vraiment manqué – si vous me disiez que vous devez dire ce que vous ressentez, je dirais ravie”, a-t-elle déclaré depuis la pelouse du Nid de corbeau, où les invités se sont mêlés autour d’elle. « J’ai manqué d’être ici, j’ai manqué ce genre d’événements. Quand j’ai expliqué à l’équipe qui a tout monté [for tonight] J’ai dit: ‘Je veux juste un repas de famille à la mode.’ Tous ces gens que nous n’avons pas vus.

Loehnis, dont les marques préférées du Net pour l’été dans l’Est incluent The Row et Loewe (et beaucoup de Mother Denim), a noté qu’elle, comme tout le monde présent, avait été ravie du frisson de s’habiller à nouveau avec un endroit où aller.

« En ce moment, j’ai l’impression qu’il y a un tel appétit pour se réunir et s’habiller. On m’a demandé au cours des derniers mois ce qui allait changer et je pense que l’un des points positifs, s’il pouvait y avoir quelque chose, c’est que je pense que nous apprécions les choses que nous tenions pour acquises », a-t-elle déclaré. “Il y a un sens de la cérémonie sur des choses qui semblaient routinières auparavant.”

Le lendemain soir, la foule de la mode était à Amagansett, rassemblée sur la plage chez le publiciste Malcolm Carfrae pour un dîner Zimmerman. Avec les chefs de file de la marque Nicky et Simone Zimmerman coincés en Australie, Athena Calderone et Laura Brown ont été hébergées à leur place, attirant plusieurs amis australiens et fidèles de la marque à la plage pour un dîner dans le sable. La nouvelle maman Emma Roberts était présente avec son amie Nicky Hilton, Katie Couric et Naomi Watts, tout comme Rachel Zoe, Bambi Northwood-Blyth et bien d’autres.

C’était le premier événement IRL que Calderone a planifié depuis le début de la pandémie, et elle a passé des mois à travailler avec l’équipe de Zimmerman pour tout organiser, y compris une nappe personnalisée de 60 pieds fabriquée à partir du célèbre tissu à œillets blancs de la marque et des serviettes personnalisées à partir d’un motif de robe de leur dernière collection.

“Nous étions vraiment conscients qu’ils ne pouvaient pas être ici et nous voulions qu’ils en fassent partie”, a déclaré Calderone.

C’était peut-être le fait que près de la moitié des participants étaient pieds nus ou étaient assis sur des oreillers sur le sable, mais les invités étaient exceptionnellement détendus et semblaient chez eux pour un dîner à la mode. Couric a salué tout le monde avec des câlins d’ours avant de s’enfoncer dans une chaise de plage avec Watts, où ils ont tenu le court central pendant l’heure du cocktail alors que des amis venaient les saluer. Gucci Westman, s’agenouillant pour discuter avec Watts, tendit la main et se fondit dans le rougissement de l’actrice à un moment donné, toujours la maquilleuse.

“Je suis Emma, ​​c’est un plaisir de vous rencontrer”, a déclaré Roberts à Watts, tendant la main alors qu’elle passait (ils se sont ensuite livrés à des selfies).

“Je veux vous parler de travailler avec nous”, a déclaré Couric à Hannah Bronfman alors que l’influenceur passait. « Je vais vous envoyer un DM. »

Calderone a noté que la liste des invités était presque identique à celle de l’événement Zimmerman qu’elle a organisé dans l’est il y a près de cinq ans, un témoignage des fidèles adeptes de la marque.

“Cela fait vraiment du bien de créer de la beauté avec des gens qui apprécient à la fois Zimmerman, la beauté, la convivialité et la célébration à nouveau”, a-t-elle déclaré.