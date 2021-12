Emma Roberts donne un aperçu de la vie de maman sur une photo rare avec son fils Rhodes

En août, elle a expliqué à Bustle pourquoi elle fait plus attention à ce qu’elle publie ces jours-ci : « Partager sur les réseaux sociaux a toujours été quelque chose que j’ai adoré, mais je me trompe toujours du moindre côté parce que vous ne pouvez rien reprendre. ‘ai partagé en ligne. «

« Même lorsqu’un poste est supprimé, il vit toujours quelque part », a-t-elle poursuivi. « Cela étant dit, j’aime interagir avec les fans et partager des trucs avec mes amis. Mais j’essaie de me limiter aux livres, à la mode ou aux vacances. Internet peut être un endroit tellement sombre et polarisant, donc mon coin d’Internet J’essaie de rester léger et amusant, car c’est ce que j’aime voir sur Instagram. »

Quant à sa vie de maman ? Une source a dit à E! News en juin qu’Emma « semblait vraiment heureuse » et qu’elle et Garrett, 37 ans, « constituaient une excellente équipe et avaient surmonté tous les hauts et les bas ensemble ».

L’initié a ajouté à propos d’Emma : « Elle amène son bébé sur le plateau, et tout le monde est obsédé et pense qu’il est le plus mignon. »