Emma Roberts et Garrett Hedlund vendent une de leurs maisons à LA

Garrett Hedlund et Emma Roberts sont hors du pad de LA qu’il a acheté avant de se connecter, alors qu’ils s’installent dans la parentalité dans un nouveau capot … TMZ a appris.

Garrett se prépare à faire un peu de fric avec la maison de 3 chambres et 3 salles de bain qu’il a achetée en 2017 pour 1,6 million de dollars. On nous dit qu’il vient de le vendre pour 2 millions de dollars et que le nouveau propriétaire obtient un charmant endroit à Los Felix – construit à l’origine dans les années 1920 – avec de nombreuses mises à jour.

Le salon principal dispose d’une cheminée, de poutres apparentes, de parquet à la française et d’autres accents chaleureux.

La maison se trouve à flanc de colline, donc le patio arrière est un endroit idéal pour se divertir en plein air … avec beaucoup d’ombre des arbres environnants.

Comme vous le savez peut-être, Garrett et Emma ont commencé à sortir ensemble en 2019, et l’année dernière, ils a eu son premier enfant ensemble … un petit garçon qu’ils ont nommé Rhodes.

Peu de temps après son accouchement, Emma a acheté une maison de 3 chambres à Hollywood, apparemment pour un peu plus de 3 millions de dollars – et nous supposons que c’est là que le couple sera coparentalité et co-résidence, maintenant que Garrett a déchargé son garçonnière.

Antoine Paradis de Sotheby’s International Realty détenait l’inscription chez Garrett’s.