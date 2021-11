Emma Roberts & More Stars présentent des styles chics à l’événement Louis Vuitton

Une fête de la mode !

Le vendredi 19 novembre, les plus grandes et les plus brillantes stars d’Hollywood sont sorties dans leurs plus beaux atours pour célébrer un dîner intime organisé par le directeur artistique de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, à Nobu à Malibu, Californie.

Miranda Kerr, Emma Roberts, Jurnee Smollett, Jaden Smith, jeu de calmar Hoyeon Jung, Bridgerton Phoebe dynevor, superstar du tennis Naomi Osaka et toi Victoria Pedretti ne sont que quelques célébrités qui ont reçu une invitation à la fête annuelle, qui porte un toast aux talents émergents d’Hollywood.

« Cela a toujours été une façon décontractée de se réunir en dehors du programme du spectacle lorsque nous ne sommes pas pressés et que nous avons vraiment le temps pour un moment de qualité, une vraie discussion et pour rencontrer certains des nouveaux talents de LA – dont beaucoup ont devenir nos collaborateurs », a déclaré Nicolas à Vogue lors du dîner. « Nous nous sommes manqués, donc c’était agréable d’organiser un moment de détente. »