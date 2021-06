Emma Roca, une référence des courses de montagne en Catalogne, décède à 47 ans

in

18/06/2021 à 11h28 CEST

Le sport catalan est en deuil. Emma Roca, une référence des sports de montagne, est décédé ce vendredi à l’âge de 47 ans. Le Catalan, docteur en Biochimie et pompier du GRAE (Groupe d’Actions Spéciales des Sapeurs-Pompiers de la Generalitat), s’est fait remarquer dans les courses de montagne, le ski mais aussi dans les épreuves de VTT.

Roca a remporté plusieurs championnats en Catalogne et en Espagne, et au niveau international, il a obtenu deux troisièmes places dans le Ultra Trail du Mont-Blanc (2012, 2013), une deuxième place dans le Marathon des Sables (2011) et une deuxième place également dans le Cavalls del Vent (2011).