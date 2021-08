Emma Stone aurait obtenu des liquidités importantes lors des négociations «Cruella»

Emma Stone aurait remporté une victoire juridique et financière majeure sur Disney, signalant également une bonne nouvelle pour Scarlett Johansson. Stone a joué dans Cruella, qui est sorti au printemps à la fois dans les cinémas et sur Disney +, ce qui pourrait nuire aux revenus de l’actrice basés sur la vente de billets. Selon la dernière édition de la newsletter What I’m Hearing, Stone a signé vendredi un nouvel accord favorable avec Disney.

Plutôt que de poursuivre Disney comme Johansson l’a fait pour la sortie de Black Widow, Stone aurait réglé son différend en coulisses. Elle a clos les négociations en signant Cruella 2, cette fois avec un meilleur salaire. On ne sait pas d’où vient ce nouvel argent, et si cela signifie que Stone obtiendra désormais une partie des bénéfices “Premier Access” de Disney + de la même manière qu’elle aurait obtenu des ventes au box-office. Quoi qu’il en soit, les yeux se tournent maintenant vers le procès de Johansson.

(Photo : Disney)

Johansson a poursuivi Disney pour avoir sorti Black Widow sur Disney + pour 30 $ via Premier Access, arguant que cela réduisait le nombre de personnes allant au cinéma et donc réduisait ses revenus du film, car elle ne perçoit aucune partie de ces frais de streaming. Certains ont critiqué Johansson pour ce costume compte tenu de sa richesse personnelle exorbitante et du contexte de la pandémie de COVID-19.

L’auteur de What I’m Hearing, Matthew Belloni, fournit également une analyse de cet accord présumé. Il a noté que cela aidait à l’image publique du PDG de Disney, Bob Chapek, “qui ressemble maintenant moins au supervillain autodidacte et réprimandant décrit dans le procès de Johansson et plus à un négociateur raisonnable qui s’est bien comporté avec une star de la liste A”. D’un autre côté, Belloni estime que les mouvements astucieux de Stone montrent qu’elle joue un jeu plus long, anticipant de grands changements dans l’industrie cinématographique dans les années à venir.

Belloni a émis l’hypothèse que “des batailles sur la façon dont le talent sera rémunéré à mesure que la distribution de films passera à un modèle de diffusion en continu durera des années”, et que Stone et Johansson viennent de montrer deux approches différentes que les stars peuvent adopter. Quant aux critiques se demandant pourquoi il n’y avait pas plus de solidarité entre les deux, Belloni estime que cela est injuste envers Johansson.

« Vraiment ? Nous montons toujours des actrices les unes contre les autres ? » Il a demandé. Cruella et Black Widow ont tous deux été présentés en salles et sur Disney + cet été, et Black Widow est toujours disponible avec un pass Premier Access de 30 $. Cruella rejoindra le catalogue régulier du streamer le vendredi 27 août.