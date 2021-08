Emma Stone de retour pour la suite de Cruella de Disney 10z viral

in

On disait que nous n’avions pas vu le dernier d’Emma Stone Cruelle et maintenant nous savons que l’actrice reviendra pour un suivi.

Il a été précédemment rapporté que Disney était au début du développement d’une suite avec le retour du réalisateur Craig Gillespie et du scénariste Tony McNamara. Maintenant, Deadline annonce que Stone reprendra son rôle de personnage principal. L’accord intervient à un moment intéressant après que Scarlett Johansson a poursuivi la société en justice pour rupture de contrat en raison de Veuve noire sortie dans les deux salles et sur Disney +.

CONNEXES: Cruella Review – Emma Stone brille dans le rôle d’Estella de Vil

Comme le film MCU, Cruelle est sorti dans les deux cinémas en tant que module complémentaire premium de Disney +, mais on ne sait pas si la suite sera distribuée via les deux voies. Il a gagné plus de 222 millions de dollars dans le monde. Deadline indique que l’accord de Stone « profite mutuellement aux deux parties, en particulier à un moment où Disney évalue toujours le modèle de fenêtre dynamique sur ses titres d’événements ».

“Bien que le paysage médiatique ait été perturbé de manière significative pour tous les distributeurs, leurs partenaires créatifs ne peuvent pas être laissés sur la touche pour supporter une quantité disproportionnée de baisse sans potentiel de hausse”, a déclaré le président exécutif d’Endeavour, Patrick Whitesell, qui représente Stone. , a déclaré Deadline. « Cet accord démontre qu’il peut y avoir une voie à suivre équitable qui protège les artistes et harmonise les intérêts des studios avec les talents. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’Emma et de Disney et apprécions la volonté du studio de reconnaître ses contributions en tant que partenaire créatif. Nous espérons que cela ouvrira la porte à davantage de membres de la communauté créative pour participer au succès de nouvelles plateformes. »

CONNEXES: Regardez les 9 premières minutes de Cruella

Aucun détail de l’intrigue n’est encore connu sur le Cruelle suite.