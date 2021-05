Emma Stone est loin de Cruella alors qu’elle étourdit à la première ⋆ .

Emma Stone stupéfaite sur le tapis rouge (Photo: AP)

Emma Stone a dirigé les stars de Cruella lors de la première alors qu’Hollywood revient aux événements en personne après la pandémie.

Les premières sont de retour en grand et nous sommes tellement prêts.

Emma, ​​qui incarne le méchant des 101 Dalmatiens, a regardé les mondes loin de la méchante Cruella alors qu’elle souriait et portait un magnifique costume chic, rendant hommage au personnage avec sa lippie rouge.

L’actrice d’Easy A avait l’air de s’amuser alors qu’elle posait aux côtés de ses co-stars, dont Kirby Howell-Baptiste (Anita Darling) et le réalisateur Craig Gillespie.

La star de Minari, Alan Kim, avait l’air aussi adorable que prévu, jetant un signe de paix sur les caméras.

Cela fait pas mal de mois pour le jeune de neuf ans, après le balayage de la saison des récompenses de Minari, le jeune prenant avec désinvolture des événements tels que les Oscars et les Critics Choice Awards dans sa foulée.

Emma avait l’air incroyable (Image: AP)



Alan Kim était aussi adorable que jamais (Image: Invision)

Fondamentalement, même Cruella ne peut pas le décourager à ce stade.

Pendant ce temps, l’incroyable costume de Cruella était également exposé, avec sa perruque fendue en noir et blanc, la créatrice Jenny Bevan célébrant son travail.

Disney’s Cruella jouera Emma aux côtés de Dame Emma Thompson (La baronne) et Emily Beecham (Catherine), et devrait montrer comment un jeune créateur de mode est devenu le méchant que nous connaissons et aimons tous.

Les stars socialement distancées sur le tapis rouge (Photo: . Amérique du Nord)



L’actrice était ravie de se transformer en méchant de Disney (Photo: Invision / AP)

Cruella a été présenté pour la première fois comme le méchant dans le roman de Dodie Smith en 1956, Les cent et un dalmatiens, et a été porté à l’écran dans les 101 Dalmatiens de Disney cinq ans plus tard.

Glenn Close a ensuite joué l’antagoniste obsédé par la fourrure dans le film d’action en direct des années 90 et sa suite.

Emma a été ravie de jouer le rôle de la reine de la méchanceté, en disant récemment à E! de sa transformation: «C’était fantastique. J’ai vraiment adoré.

“ J’ai aussi adoré le fait qu’elle embrasse un peu sa nature, l’histoire de la nature par rapport à nourrir un peu. La dualité de ces personnages était vraiment très amusante. Et cela a rendu le jeu de Cruella encore plus amusant parce qu’elle se penche vraiment là-dessus et qu’elle joue le rôle de Cruella.

«Elle est finalement vraiment cette personne. Il y a beaucoup de couches vraiment intéressantes pour elle.

Cruella sort le 28 mai.

