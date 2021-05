Emma Stone explique pourquoi sa Cruella n’a pas utilisé le cigare de la version originale

Emma Stone a expliqué que il est interdit de fumer sur les plateaux en 2021. « Nous n’avons pas le droit de fumer à l’écran dans un film de Disney. C’était difficile de ne pas avoir ce fume-cigarette … J’étais tellement excitée d’avoir ce panache de fumée verte là-bas mais ce n’était pas possible », a-t-elle déclaré au New York Times.

Puis il a ajouté: “Je ne veux pas promouvoir le tabagisme et je n’essaie pas de promouvoir les chiots écorchés”, a-t-il expliqué, faisant référence au fait que sa version du méchant n’avait pas de manteau en dalmatiens.

Selon Just Jared, Disney a interdit de fumer dans ses films vers 2007, et l’interdiction couvre désormais Lucasfilm, Marvel et Pixar.