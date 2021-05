Emma Stone explique que Leonardo DiCaprio est son plus gros béguin

Alors, quand Leo lui a remis l’Oscar, c’était le cycle complet. C’était ce qui me passait par la tête parce que c’était lui. Et j’ai pensé, j’avais vu Titanic sept fois et demie dans les théâtres. Il était l’amour de ma vie“dit-il dans l’émission.” J’avais une photo de lui dans ma chambre qui a été signée, qui m’avait été donnée pour mon anniversaire quand j’avais environ 12 ans. Je marchais vers Leo et j’ai pensé: “C’est officiellement le moment le plus surréaliste de ma vie.” Je ne pouvais pas y croire », a-t-il dit.

Emma Stone a accepté l’Oscar de Leonardo DiCaprio en 2017 (Kevin Winter / .)

Pour cette raison, maintenant qu’ils sont collègues et sont dans le même environnement, Emma est convaincue que Leo la voit comme une bizarre. “Je crois que il pense probablement que je suis un peu bizarre, parce que chaque fois que je le vois, je me dis: “Hé, comment ça va?” Vous savez, dans de petits instants, soit au même événement, soit à quelque chose du genre », a détaillé l’actrice de Cruella.Bien qu’il soit très gentil. Mais c’était vraiment, c’était l’expérience la plus folle, c’était le fait que c’était lui », a-t-il déclaré en se souvenant de l’Oscar.