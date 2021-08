Emma Stone prend des mesures sur la suite de “Cruella” au milieu des retombées du procès de “Black Widow”

in

Emma Stone et Disney ont conclu un accord pour ramener la star dans son rôle principal pour la suite de Cruella, au milieu du procès en cours de la société avec Scarlet Johansson au sujet de sa sortie Black Widow. En raison de la pandémie, Disney a eu recours à une sortie en partie en salles / en streaming sur Disney +, ce qui a valu quelques critiques de la part de l’industrie, comme Johansson, qui soutiennent que la société a basé une grande partie de la rémunération de ses acteurs sur le box-office. résultats –– et non des numéros de streaming.

La sortie de Cruella a suivi le même modèle, gagnant 222 millions de dollars au box-office avant d’atterrir sur Disney + PVOD le 26 mai. Cruella 2 ne sortira pas de sitôt, donc Disney n’a pas encore révélé ses plans de sortie. On ne sait toujours pas si le nouveau film suivra le même schéma que la précédente liste de films de Disney, notamment Black Widow et Raya et le dernier dragon. Deadline rapporte que l’accord de Stone avec Disney est censé profiter aux deux parties, quel que soit le plan de sortie.

“Bien que le paysage médiatique ait été perturbé de manière significative pour tous les distributeurs, leurs partenaires créatifs ne peuvent pas être laissés sur la touche pour supporter une quantité disproportionnée de baisse sans potentiel de hausse”, a déclaré le président exécutif d’Endeavour, Patrick Whitesell, à propos de l’accord. « Cet accord démontre qu’il peut y avoir une voie à suivre équitable qui protège les artistes et aligne les intérêts des studios avec les talents. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’Emma et de Disney et apprécions la volonté du studio de reconnaître ses contributions en tant que partenaire créatif. Nous espérons que cela ouvrira la porte à davantage de membres de la communauté créative pour participer au succès de nouvelles plateformes. »

Disney n’a pas encore publié les chiffres du streaming, mais le film a apparemment été un tel succès que le studio est en train de créer un autre film prequel racontant l’histoire du tristement célèbre méchant des 101 Dalmatiens. Le réalisateur Craig Gillespie et l’écrivain Tony McNamara rejoignent Stone en tant que membres de retour du film. Les chiffres de vente n’ont pas encore été communiqués au public, mais Samba TV a rapporté des téléviseurs terrestres intelligents américains que le chiffre était proche de 21 millions de dollars au cours du week-end de quatre jours du Memorial Day.