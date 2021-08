Emma Stone ramènera Cruella à la vie dans la suite !

in

C’est vrai, il semble que la belle actrice Emma Stone reviendra pour donner vie à Cruella dans la suite du film Disney, car comme vous vous en souvenez peut-être, beaucoup craignaient qu’elle ne fasse la même chose que l’actrice Scarlett a fait dans Black Widow.

Outre l’affrontement entre Johansson Oui Disney, cette demande a ouvert la voie à d’autres célébrités du cinéma pour réclamer leur part des premières simultanées dans les théâtres et les plateformes qui ont été une constante pendant la pandémie.

Tout semble indiquer que l’actrice Emma Stone a conclu un accord avec Disney pour diriger la suite de Cruelle, comme le rapporte ce vendredi le portail Deadline.

Et c’est qu’au-delà de l’incitation à revoir l’oscarisé de La La Land comme le malin des Cent et un Dalmatiens, il est important de lire le pacte entre Stone et Disney dans une clé commerciale après l’incroyable scandale Black Widow.

Scarlett Johansson, protagoniste et productrice de Black Widow et l’une des grandes célébrités de Marvel, a dénoncé fin juillet Disney pour la sortie simultanée en salles et Disney + de ce film, ce qui, selon elle, lui a nui financièrement.

Selon l’actrice, une partie importante de son salaire dépendait des revenus au box-office et c’est pourquoi elle avait pris à Marvel la promesse que ce film ne pourrait être vu que sur grand écran.

Disney (propriétaire de Marvel) était bien conscient de cette promesse, mais a quand même demandé à Marvel de violer son engagement et de sortir le film sur Disney + le jour même de sa sortie en salles », a-t-il déclaré dans sa plainte. .

La plate-forme de la souris a répondu durement à Johansson, affirmant que cette action en justice pour rupture de contrat n’avait “aucun fondement”.

Cette plainte est particulièrement triste et désolante dans son mépris cruel pour les effets horribles, prolongés et mondiaux de la pandémie de coronavirus », a-t-il déclaré.

Disney a pleinement honoré le contrat de Johansson. De plus, la première de Black Widow sur Disney +, avec un accès premium, a considérablement élargi sa capacité à gagner une rémunération supplémentaire supérieure aux 20 millions de dollars qu’il a reçus à ce jour », a-t-il ajouté.

Outre l’affrontement entre Johansson et Disney, ce procès a ouvert la voie à d’autres actrices de cinéma pour réclamer leur part du gâteau pour les premières simultanées dans les théâtres et les plateformes qui ont été une constante pendant la pandémie.

En ce sens, l’accord entre Stone et Disney pour la suite de Cruella ferme la possibilité que cette actrice affronte le géant du multimédia comme l’a fait Johansson, et peut servir d’exemple à Hollywood sur la façon dont les bénéfices des films peuvent être gérés dans le l’avenir des films maintenant que la primauté des salles est remise en question.

En revanche, Disney a annoncé une semaine après la première de Cruella, fin mai, qu’il travaillait déjà à sa suite avec à nouveau Craig Gillespie comme réalisateur.

Cependant, jusqu’à présent, il n’était pas confirmé que Stone serait le protagoniste et comme vous vous en souvenez, Cruella a été présentée à la fois dans les salles et sur Disney + avec un supplément de 30 $.