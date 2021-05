Emma Stone répond à Spider-Man : Pas de possibilité de rumeurs à propos de Gwen Stacy

Certains peuvent être tristes d’apprendre qu’Emma Stone n’est apparemment pas dans Spider-Man: No Way Home et, pour certains, cela peut remettre en question certains des autres rapports que nous avons appris. Ou bien sûr, il y a toujours la possibilité que Stone oriente mal les fans. Il faudra probablement un certain temps avant que nous apprenions quoi que ce soit de concret sur le film, alors nous devrons simplement attendre et voir. Mais jusqu’à ce que le film sorte en salles, vous pouvez probablement vous attendre à ce que plus de rumeurs surgissent ici et là.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.