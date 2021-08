Emma Stone revient en tant que Cruella; pas de poursuite contre Disney – El Sol de México

in

Bien qu’il ait été supposé que Emma Pierre Je suivrais les traces de Scarlett Johansson dans un possible procès contre Disney, la réalité est que la jeune actrice va à nouveau donner vie à Cruelle, tel que rapporté par le portail Deadline.

La suite de Cruella a été confirmée une semaine après sa première en mai dernier et à nouveau avec Craig Gillespie en tant que réalisateur, mais il n’était pas assuré que le Lauréat d’un Oscar pour La La Land serait le protagoniste.

est accord entre Emma Stone et Disney est important pour la société Mickey Mouse après le scandale de Veuve noire, parce que la demande de Scarlett a ouvert la voie à d’autres Les stars de cinéma réclameront leur part des bénéfices pour les premières simultanées dans les théâtres et les plateformes qui ont été une constante pendant la pandémie.

En ce sens, l’accord entre Stone et Disney pour la suite de Cruella ferme la possibilité que l’actrice face au géant comme Johansson l’a fait, et peut servir d’exemple à Hollywood sur la façon dont les profits des films peuvent être gérés à l’avenir maintenant que la primauté des cinémas est en cause.

Cruella est apparu à la fois dans les théâtres et dans Disney+ avec un supplément de 30$.

Le film a rapporté 222 millions de dollars au box-office, mais Disney n’a pas sorti combien vous avez gagné grâce à votre lancement numérique.

Situé dans le Londres des années 1970, le film raconte la vie d’Estella, le nom originel de Cruella, qui après être devenue orpheline doit gagner sa vie dans les rues de la capitale britannique et développera toutes ses compétences pour faire partie de l’industrie de la mode, toujours accompagnée de sa bande.