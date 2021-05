Emma Stone veut voir un film d’Ursula Origin réalisé ⋆ 10z viral

Emma Stone joue actuellement dans Disney’s Cruelle, mais si cela ne tenait qu’à elle, un autre méchant populaire et emblématique de Disney obtiendrait son propre film.

Dans une récente interview avec Variety, Emma Stone a déclaré qu’elle adorerait voir Ursula, la méchante principale du film Disney La petite Sirène, obtenir son propre long métrage.

“C’est une pieuvre et le monde dans lequel vous vivriez, comme les parents d’Ursula et ce qui s’est passé là-bas”, a déclaré Stone. “Vous n’avez jamais vraiment vu un méchant Disney non humain être exploré de cette manière.”

Ursula devrait actuellement être jouée par Melissa McCarthy dans la prochaine adaptation en direct de La petite Sirène, mais être le personnage principal de son propre film est toujours quelque chose qui pourrait être intéressant. La co-vedette de Stone dans Cruelle Emma Thompson a accepté, sonnant que peut-être l’origine d’Ursula pourrait être liée au fait qu’elle est une pieuvre.

“Les parents continuent de lui donner une chemise qui n’a que quatre bras”, a plaisanté Thompson. «Ils l’ont vraiment gâchée avec ça dès son plus jeune âge, alors elle essaie constamment de mettre deux bras dans chaque trou. Cela vous gâcherait vraiment, n’est-ce pas ?

