Emma Thompson “ n’a plus peur ” après avoir eu 60 ans ⋆ .

Emma Thompson a apporté “ un peu de plaisir ” à son tournage sur Vogue, la star arborant des looks flamboyants alors qu’elle parlait de ses 60 ans.

L’actrice de Love Actually, qui a dit qu’elle voulait “ jouer ” plutôt que de poser pour son tournage, est vue en train de balancer un numéro rouge flottant alors qu’elle était photographiée dans le centre de Londres – et elle a l’air incroyable.

Emma, ​​62 ans, a expliqué comment avoir 60 ans a été un moment décisif pour elle.

«Je n’ai plus vraiment peur», a-t-elle déclaré au magazine. «Eh bien, j’ai peur. Bien que ce soit surtout de petites choses. Pas, par exemple, la mort.

«J’ai l’impression que je pourrais mourir à tout moment. Puis Covid est arrivé. J’ai eu une pneumonie, alors j’ai pensé que je ferais mieux de faire attention, mais personne n’a encore traversé les bois. N’importe qui pourrait mourir de cette chose.

L’actrice a ensuite parlé de sa passion pour les droits des femmes, disant qu’elle était “ déconcertée ” lorsque des femmes de son âge étaient insultées pour avoir dit la mauvaise chose.

«J’ai peur de ce genre d’événement», a-t-elle ajouté. “ Les deux sentiments sont donc vrais – les droits des trans sont aussi incontestablement nécessaires et souhaitables que les droits des femmes.

«L’espace dans lequel nous discutons et mettons en œuvre ces droits doit être rendu sûr pour tous. Je suppose que c’est l’essentiel, ou du moins l’un d’entre eux. À partir de.’

Emma est également prête à apporter son sens du plaisir au personnage de la baronne von Hellman dans Cruella de Disney, alors qu’elle joue aux côtés d’Emma Thompson.

Elle travaillera sa magie en assumant le rôle de l’icône de la mode, qui a embauché Cruella dans les années 1970.

La relation tumultueuse du couple, cependant, transforme finalement Cruella en la méchante qu’elle est la plus connue.

Le redémarrage met également en vedette Mark Strong, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Kirby Howell-Baptiste, Emily Beecham et Jamie Demetriou, et nous avons hâte!

Voir l’article complet dans le numéro de juin de British Vogue disponible en téléchargement numérique et en kiosque dès maintenant.

