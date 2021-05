Emma Thompson surpasse les démons Emma Stone ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais le moyen le plus simple de profiter de «Cruella» – et c’est très agréable, même s’il dépasse son accueil – est d’essayer d’oublier qu’il a beaucoup à voir avec «Cent et un Dalmatiens». Les cinéastes, bien sûr, ne facilitent pas toujours cela. Conformément aux impératifs d’entreprise nostalgiques et nostalgiques de la Walt Disney Company, ils ont été chargés de revisiter cette châtaigne animée de 1961 et de créer une histoire d’origine en direct pour son mémorable méchant fasciste-fashionista, Cruella de Vil. Et donc ils empilent les références à gogo. Ces fameux chiens tachetés font leur apparition. Vous reconnaîtrez les personnages clés de soutien à partir de leurs noms, comme Roger et Anita, Horace et Jasper, et vous découvrirez probablement également un extrait de la chanson originale du film: «Cruella de Vil / Cruella de Vil / If she doesn ne te fait pas peur, aucune mauvaise chose ne le fera… »

La révélation confuse mais intrigante de “Cruella” est que la chose en question n’est pas vraiment si mal que ça. Comme tant d’autres méchants de contes soumis à des métamorphoses d’image élaborées, de «Wicked» à «Maleficent», Cruella – joué ici par Emma Stone totalement engagée et glamed-to-the-neuf – n’est pas vraiment un monstre. Certes, elle est loin du démon vêtu de fourrure hurlant joué par Glenn Close dans l’action en direct de 1996 «101 Dalmatians» (et sa meilleure suite non mentionnée). Elle est juste impatiente, perpétuellement incomprise et peu disposée à jouer selon les règles d’un monde qui ne reconnaît pas son éclat.

Emma Stone en tant que personnage pré-titre Estella dans «Cruella».

Ce que cela nous laisse, en pratique, n’est pas tant une préquelle ou une histoire d’origine que le produit d’une chronologie alternative. À la fin du film, cette Cruella semble aussi susceptible d’écorcher un chien que de porter un t-shirt au gala du Met. Les maniaques chiotcidaux ne font pas de protagonistes sympathiques – et «Cruella», par dessus tout, veut que vous sympathisiez.

À cette fin, notre protagoniste est présenté comme une petite anglaise très espiègle nommée Estella (jouée par Tipper Seifert-Cleveland) qui a un sens aigu de la mode, une coupe de cheveux noir et blanc révélatrice et une mère aimante (Emily Beecham) qui essaie pour supprimer sa tendance naturellement rebelle. Mais ensuite, avant de pouvoir dire «Lemony Snicket», une série d’incidents horribles laissent Estella tragiquement orpheline et se sauve dans les rues de Londres. Lorsque nous la rattrapons plusieurs années plus tard, elle est une agrippante chevronnée (maintenant jouée par Stone), ses cheveux teints d’un cramoisi moins envahissant et sa table empilée de magnifiques créations vestimentaires. Maîtresse de la couture DIY, elle coud des déguisements brillants pour elle-même et ses partenaires dans le crime, le maladroit Horace (Paul Walter Hauser, très bon) et le sensible Jasper (Joel Fry, idem).

Ces scènes nous mettent à la dérive dans un Londres des années 1970 qui, comme le Londres des années 1970, est considérablement plus diversifié sur le plan racial que les divertissements Disney précédents auraient pu prendre la peine de s’enregistrer. Le réalisateur, Craig Gillespie, et son directeur de la photographie, Nicolas Karakatsanis, envoient leur caméra s’envoler et siffler dans les rues dans un film qui déborde d’énergie punk contagieuse. Si les singeries à deux hommes et une fille renferment une partie de la vitalité New Wave de «Band of Outsiders», les suivis serpentins et les gouttes d’aiguilles sans arrêt semblent souvent canaliser les «Goodfellas». (“Sympathy for the Devil” des Rolling Stones est simplement le choix le plus sur le nez sur une bande-son sur le thème de la rébellion bourrée de succès des années 60 et 70 comme “Feeling Good”, “Should I Stay or Should I Go” et, à juste titre pour cette grande dame, “Stone Cold Crazy.”)

Emma Thompson en tant que baronne dans «Cruella».

Gillespie fait un ajustement assez serré pour ce matériel après son biopic sombre de Tonya Harding, “I, Tonya”; vous pourriez penser à ce suivi supérieur comme «moi, Cruella», un autre portrait fêlé d’une jeune femme opprimée mais déterminée racontant de manière peu fiable l’histoire de ses nombreuses ascensions et chutes. Mais alors, vous pouvez également le voir comme la dernière variation d’un modèle de conte de fées classique: les scénaristes, Dana Fox et Tony McNamara (un écrivain du film de Stone 2018, «The Favorite»), positionnent astucieusement Estella comme une sorte de minable -Chic Cendrillon, bien que celle qui s’habille pour un bal différent tous les soirs et rêve de vengeance plutôt que de prince charmant.

Chaque Cendrillon a besoin d’une méchante belle-mère, et ici ce rôle revient à l’impérieuse baronne von Hellman, jouée par une Emma Thompson incroyablement élégante et diabolique. (Les vibrations de Miranda Priestly sont loin d’être une coïncidence; Aline Brosh McKenna, qui reçoit un crédit d’histoire ici, a également écrit «The Devil Wears Prada».) , elle ne peut pas croire au départ à sa bonne fortune – mais ensuite, à travers une série de révélations intelligemment imbriquées, elle en vient à apprendre que la baronne est plus qu’une simple patronne exceptionnellement exigeante. C’est une narcissique dangereuse et un monstre sans ambiguïté, quelqu’un qui mérite d’être humilié, déshonoré et finalement renversé de son trône.

Et c’est ainsi qu’Estella libère son alter ego endormi depuis longtemps, Cruella, qui commence à écraser les galas nocturnes de la baronne avec une succession de robes époustouflantes et un flair naturel pour les théâtres de choc sur la piste. Qu’elle se pavane dans un cuir noir brillant, incorporant des produits inflammables portables ou – dans un point culminant visuel à couper le souffle – traînant un train en mousseline d’un kilomètre de long à l’arrière d’un camion à ordures, Cruella s’impose rapidement comme l’artiste de performance glam-punk du monde de la mode. En plus de s’appuyer sur les muscles d’Horace et de Jasper, elle emprunte une inspiration étrange à Artie, un propriétaire de magasin de vêtements vintage joué par un fin bien que sous-utilisé John McCrea. (Le génie derrière l’art de Cruella est la créatrice de costumes infiniment inventive Jenny Beavan, dans sa vitrine la plus extravagante depuis «Mad Max: Fury Road».)

Emma Stone dans «Cruella».

La bataille des Emmas est aussi difficile à résister à l’écran qu’elle a dû l’être sur papier, même si ce n’est pas exactement un combat loyal. Dans le contexte de l’histoire, les cascades qui font la une de Cruella en font une épine persistante du côté de la baronne; en termes de magnétisme pur à l’écran, c’est une autre histoire. Rares sont ceux qui peuvent faire une arrogance avec une conviction plus désinvolte que Thompson, le genre d’acteur qui peut se lever un verre («À moi») comme si c’était la chose la plus logique au monde. Elle est une huée totale. Elle finit également par éclairer une faille conceptuelle plus profonde dans «Cruella» et peut-être dans l’industrie artisanale plus large consistant à refondre des méchants mémorables en anti-héros torturés. Dans un film ostensiblement sur les origines d’un grand méchant, c’est la baronne de Thompson qui se présente comme le véritable grand méchant.

Stone a bien sûr des notes plus délicates et plus compliquées à jouer. Curieusement, ses moments les plus satisfaisants appartiennent à Estella, attendant tranquillement son heure et planifiant son prochain mouvement, plutôt qu’à Cruella, une présence indistincte qui semble souvent en danger d’être éclipsée – parfois tapissée – par sa propre couture. Mais si Stone a du mal à naviguer dans sa dynamique Jekyll-and-Hyde intérieure, cela est en grande partie dû aux imprécisions herky-saccadées dans le script, qui semble incertain s’il faut rendre la Cruella émergente simplement mal orientée, à la limite de la dérive ou véritablement sans scrupules – et se décide enfin à un mélange timide et insatisfaisant des trois.

Il est instructif que dans «The Favorite», l’un des rares films récents à présenter autant de robes à volants et de perruques vertigineuses que celui-ci, Stone a cloué toutes les nuances comme une autre jeune femme humble devenue intrigante ambitieuse. Ce film se délectait de ses ambiguïtés morales; «Cruella», essayant de faire quelque chose de similaire, est finalement bloqué par eux. Alors que ses plaisirs de surface sont éblouissants – même s’ils sont un peu prolongés, bien au nord de deux heures – cela suggère enfin qu’une méchanceté mémorable à l’écran et une humanité intérieure complexe pourraient être contraintes à une sorte d’impasse, du moins lorsqu’il y a une propriété intellectuelle de marque d’entreprise impliquée. . «Cruella» n’est pas un mauvais film, même si son héroïne est loin d’être assez mauvaise.

«Cruella»

Noté: PG-13, pour certains éléments de violence et thématiques

Temps d’exécution: 2 heures, 14 minutes

En jouant: Ouvre le 28 mai dans les salles et en streaming en tant que PVOD sur Disney +

