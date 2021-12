Emma Tustin: sa belle-mère « est maintenue en isolement pour sa propre protection »

Emma Tustin a été emprisonnée à vie après avoir été reconnue coupable du meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes (Photos: PA)

La belle-mère «méchante» emprisonnée pour le meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes est maintenue en isolement pour sa propre protection.

Emma Tustin, 32 ans, a été enfermée pendant au moins 29 ans après avoir été reconnue coupable du meurtre de l’enfant de six ans plus tôt ce mois-ci.

Elle aurait été classée dans la catégorie des prisonnières vulnérables, ce qui signifie qu’elle n’a aucun contact avec les autres détenues et qu’elle mange, fait de l’exercice et se lave uniquement avec des gardes pour compagnie.

Une source au HMP Peterborough, où elle est détenue, a déclaré au Sun qu’elle était considérée comme une « cible massive » pour d’autres retards et « tout est fait pour la protéger des attaques », ajoutant: « Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne tente de l’enfoncer.

Tustin serait une « cible massive » pour les autres détenus (Photo: PA)



Le petit Arthur a subi une lésion cérébrale insurmontable lors d’une violente attaque à ses mains (Photo: PA)



Son père Hughes a été emprisonné pour homicide involontaire (Photo: PA)

Tustin a été emprisonné aux côtés du père d’Arthur, Thomas Hughes, 29 ans, qui a été condamné à 21 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Les jurés ont entendu que le jeune avait subi une lésion cérébrale catastrophique après avoir été violemment attaqué par Tustin alors qu’elle était censée s’occuper de lui.

Hughes s’est avéré avoir encouragé et «savouré» les abus d’Arthur, déchirant cruellement ses maillots de football bien-aimés de Birmingham City et achetant des glaces pour lui et Tustin pendant qu’il mourait de faim.

Le juge principal qui a supervisé le procès a déclaré qu’il s’agissait « sans aucun doute de l’une des affaires les plus pénibles et les plus troublantes que j’aie eu à traiter ».

LIRE LA SUITE: La belle-mère «méchante» qui a assassiné un garçon de 6 ans «s’est fait jeter du sel» par ses codétenus

LIRE LA SUITE: Birmingham City rebaptise une partie du stade à la mémoire d’Arthur Labinjo-Hughes

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();