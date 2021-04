Emma Watson a quitté un plateau de cinéma parce qu’elle refusait de tourner une scène

Dans cette scène, Danny McBride joue un cannibale qui tient Channing Tatum en laisse et l’interprète d’Hermionie a juste dû assister à ce moment. Seth a précisé que non Il était en colère contre Emma pour la décision qu’elle avait prise et cela n’affectait pas non plus leur relation.

«Je veux dire, je ne regarde pas en arrière et je pense ‘Comment ose-t-il faire ça?’ Savoir? Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, quand il s’agit de la vie, il ne semble pas que ce soit la même chose que vous pensiez », a déclaré Seth à la publication..

Rogen a expliqué que le lendemain, Emma Watson était revenue sur le plateau pour dire au revoir et qu’elle avait même aidé à promouvoir le film. Après les objections de l’actrice, la scène n’a pas eu lieu et Seth a expliqué que malgré tout, il était très content de celui qu’ils utilisaient à la place. « Il avait probablement raison. C’était probablement plus amusant de la façon dont nous avons fini par le faire. »Il a ajouté se référant à la décision de l’actrice.