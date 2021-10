Emma Watson dirige des stars dans des tenues recyclées lors de la cérémonie du prix Earthshot

Dame Emma Thompson et Emma Watson ont rejoint les Royals lors de la cérémonie du prix Earthshot

Emma Watson a ouvert la voie sur un tapis vert avec une différence, enfilant une tenue recyclée pour la cérémonie du prix Earthshot, qui s’est tenue à l’Alexandra Palace de Londres.

L’actrice de Harry Potter a été rejointe par les hôtes Prince William et Kate Middleton, ainsi que Dame Emma Thompson, Dermot O’Leary et la présentatrice Clara Amfo, pour la fête.

Elle est restée sur le thème de l’environnement, enfilant une robe blanche composée de 10 robes d’Oxfam.

La star d’Hermione Granger a associé la superbe robe à des accessoires minimaux, à un pantalon noir et à de grosses bottes.

Dame Emma, ​​qui est également apparue dans la franchise des sorciers, a opté pour un costume bleu la nuit, complétant le look avec un haut bleu assorti et des chaussures blanches.

Dermot O’Leary était une autre star qui a reçu le mémo du costume et a été photographié dans un smoking noir à côté de sa femme Dee Koppang, tandis que Clara Amfo a séduit dans un combo blazer et pantalon à motifs blancs.

Emma a enfilé une robe blanche recyclée pour l’événement (Photo: WireImage)



Emma a associé sa robe à un pantalon noir et des bottes (Photo: WireImage)



Le prince William et Kate Middleton stupéfaits sur le tapis vert (Photo: WireImage)



Le duc et la duchesse de Cambridge ont rejoint les stars à Alexander Palace (Photo: WireImage)

Le duc de Cambridge s’est inspiré du costume en velours rose de Daniel Craig lors de la récente première de No Time To Die, choisissant lui-même une veste en velours émeraude sombre, associée à un pantalon sombre et à un col polo.

Kate Middleton avait l’air radieuse alors qu’elle complétait les arrivées dans une simple robe blanche Alexander McQueen de 2011.

Le prince William a lancé son prix pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux de la planète, avec Sir David Attenborough et l’actrice Cate Blanchett parmi les juges.

Dame Emma a enfilé un costume bleu pour la fête (Photo: .)



Dermot O’Leary et sa femme Dee Koppang ont clairement obtenu la note de service (Photo: PA)



Clara Amfo a séduit dans une tenue entièrement blanche (Photo: WireImage)

Un court métrage préenregistré dans le London Eye sera diffusé pendant la cérémonie, le Royal informant le public : « Nous vivons à la période la plus importante de l’histoire de l’humanité.

«Les actions que nous choisissons ou choisissons de ne pas entreprendre au cours des 10 prochaines années détermineront le sort de la planète pour les mille prochains.

« Une décennie ne semble pas longue, mais l’humanité a un record exceptionnel de capacité à résoudre l’insoluble.

« De nombreuses réponses existent déjà… mais nous avons besoin que tout le monde – de toutes les parties de la société – élève son ambition et s’unisse pour réparer notre planète.

« L’avenir est à nous de déterminer. Et si nous y réfléchissons, rien n’est impossible.

Le prix Earthshot: Repairing Out Planet sera diffusé ce soir à 20h sur BBC One.

