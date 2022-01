Emma Watson explique pourquoi elle a failli quitter Harry Potter après la coupe de feu

Après Harry Potter et la Coupe de Feu, l’actrice d’Hermione Emma Watson a envisagé de quitter la série magique. Elle en a déjà parlé et dans la nouvelle rétrospective spéciale du 20e anniversaire de Harry Potter sur HBO Max, Watson et ses autres co-stars ont partagé plus d’informations.

Le réalisateur de l’Ordre du Phénix, David Yates, a déclaré qu’il avait été informé lors de son embauche pour réaliser le quatrième film que Watson ne savait pas si elle voulait faire un autre film Harry Potter.

Tom Felton, qui joue Draco Malfoy, a déclaré que les gens n’apprécient pas vraiment à quel point Watson était en train de vivre à l’époque. « Les gens oublient définitivement ce qu’elle a entrepris et avec quelle grâce elle l’a fait. [Dan Radcliffe and Rupert Grint], ils se sont rencontrés. J’avais mes copains. Alors qu’Emma n’était pas seulement plus jeune, elle était seule », a déclaré Felton.

Watson elle-même a déclaré dans le spécial: « Je pouvais voir que parfois j’étais seul. »

Radcliffe a également parlé de la question, affirmant que ni lui, ni Watson ni Grint n’ont parlé de ces problèmes lors de la réalisation des films simplement parce qu’ils étaient si jeunes.

« Nous n’en avons jamais parlé dans le film parce que nous n’étions tous que des enfants. En tant que garçon de 14 ans, je n’allais jamais me tourner vers un autre de 14 ans et me dire: » Hé, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? ‘ », a déclaré Radcliffe.

Dans une conversation avec Grint pendant la spéciale, Watson a déclaré qu’elle avait atteint un « point de basculement » où elle s’est rendu compte que « c’est un peu pour toujours maintenant », et cela lui a fait réfléchir. Grint a reconnu qu’il avait eu des moments de ressentir de cette façon « tout au long » de la série.

Mais à la fin, Watson est revenu pour les derniers films de Harry Potter, et c’est en partie grâce au soutien des fans de ses co-stars.

« Personne n’a eu à me convaincre d’aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré. « Les fans voulaient vraiment que vous réussissiez, et nous nous soutenons tous vraiment. C’est génial ? »

Le spécial 20e anniversaire de Harry Potter est maintenant diffusé sur HBO Max.