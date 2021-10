Emma Watson lance un style audacieux lors du premier événement tapis rouge depuis 2019

Emma Watson est de retour sur le tapis rouge !

En fait, faites-en le tapis vert. Le dimanche 17 octobre, l’actrice de 31 ans de Harry Potter a rejoint Kate Middleton et Prince William et d’autres célébrités lors de la cérémonie inaugurale du Earthshot Prize à Londres. Il s’agissait de son premier événement social majeur depuis qu’elle a assisté à une première de Little Women en décembre 2019, trois mois avant le début de la pandémie de COVID-19.

Lors de l’événement de dimanche, Emma a enchanté les spectateurs et a fait une grande déclaration de mode avec un look audacieux et durable. La star de La Belle et la Bête a assisté à la remise des prix de l’environnement, où elle a servi de présentatrice, vêtue d’un haut asymétrique en dentelle et en tulle fluide, blanc, sans dos et sans manches, recyclé à partir de 10 robes de mariée d’Oxfam, un organisme de bienfaisance qui vise à aider les femmes appauvries, a rapporté The Evening Standard. Emma a associé le look à un pantalon évasé noir et à ce qui semblait être des bottes noires.

L’actrice notoirement privée a été photographiée pour la dernière fois en public en mai, sortant d’une pharmacie à Los Angeles avec son petit ami Léo Robinton.