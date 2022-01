Emma Watson répond après avoir été confondue avec Emma Roberts dans le spécial de ‘Harry Potter – The Chihuahua News – Entre les lignes

L’actrice britannique Emma Watson a répondu après avoir été récemment confondue avec sa collègue Emma Roberts dans l’émission spéciale « Harry Potter »

Rappelons que la première de « Harry Potter : Retour à Poudlard » a entraîné une grande controverse, impliquant Emma Roberts et Emma Watson.

La polémique est née, après une énorme erreur de la part de la production du spécial de ‘Harry Potter’.

Ce qui précède, car l’actrice britannique Emma Watson a été confondue avec sa collègue, l’Américaine Emma Roberts.

La production a utilisé une photo d’Emma Roberts enfant, pensant qu’il s’agissait d’Emma Watson.

Cela s’est produit dans un fragment où l’on parlait de l’enfance d’Emma Watson et de sa première approche avec « Harry Potter ».

Le récit d’Emma Watson était accompagné de photos de son enfance, cependant, l’une des images était en fait Emma Roberts.

La photo controversée a été partagée par Emma Roberts en 2012.

Sur l’image, elle apparaît avec une paire d’oreilles « Minnie Mouse », tout en prenant son petit-déjeuner.

Emma Watson s’exprime après une polémique avec Emma Roberts

Après la première de « Harry Potter : Retour à Poudlard » et l’énorme erreur impliquant Emma Roberts, Emma Watson en a parlé.

Après les réactions négatives des fans de ‘Harry Potter’, Emma Watson a publié sur son compte Instagram, la photographie qui a déclenché la polémique.

Dans la description de l’image, il a ajouté la légende : « Je n’étais pas si mignon », louant Emma Roberts.

Emma Watson a utilisé le hashtag « Emma sœurs pour toujours » et a tagué l’actrice, qui n’a pas répondu à la publication.

Cependant, à travers une histoire sur son compte Instagram, Emma Roberts en a également parlé.

L’actrice de 30 ans a republié le message de Watson et a ajouté un emoji de quelques femmes dansant et quelques autres s’embrassant.

Il a également écrit « Haha, je ne peux pas le croire », et a tagué son collègue.

De son côté, Emma Watson a provoqué un tohu-bohu parmi ses followers, qu’ils ont exprimé dans les commentaires de sa publication.

« No mames, je t’aime », « Hahaha great », « Emmaverse is real », « Haha LOL », « OMG », « I love this », « Mistakes of life haha » ont écrit certains de ses fans.

Avec des informations de SDP