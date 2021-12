Emma Watson révèle comment et quand elle est tombée amoureuse de Tom Felton

Ce coup de cœur adolescent est revenu au premier plan dans le spécial que le casting a tourné pour HBO Max à l’occasion du vingtième anniversaire de la première du premier opus.

Emma a avoué qu’elle avait l’habitude de vérifier quotidiennement la «feuille d’appel» – un document qui collecte des informations sur qui tirera quoi – pour voir si Tom devait également travailler et se souvient encore du numéro par lequel il a été identifié : sept.

Elle sait aussi parfaitement quand elle est tombée épuisée aux pieds de sa co-star : quand lors de cours privés on leur a demandé de dessiner comment ils imaginaient Dieu et qu’il a choisi de faire le portrait d’une « fille avec une casquette remise sur un skateboard « .

« Et je ne sais pas comment le dire : je suis tombée amoureuse de lui », a-t-elle expliqué. « Il avait trois ans de plus que moi, alors il m’a dit que j’étais comme sa petite sœur », a-t-il ajouté pour préciser que, même si cela faisait mal, il ne s’était jamais rien passé entre eux.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Matthew Lewis à l’avant-première du dernier film Harry Potter, sorti en 2011. (Stephen Lovekin / .)

Beaucoup de fans de la saga cinématographique ont toujours vu une possible romance entre les interprètes comme un moyen de réaliser le rêve de voir leurs personnages ensemble dans la fiction, d’autant plus qu’Emma et Tom continuent de publier des photos ensemble sur Instagram quand ils en ont l’occasion. rencontrer. Cependant, JK Rowling, l’auteur de l’univers magique, a toujours refusé d’établir une romance entre Hermione et Draco parce qu’elle a insisté sur le fait que cela ne correspondait pas à la psychologie de l’un d’eux.