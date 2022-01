Emma Watson révèle la scène de Harry Potter qu’elle déteste le plus

Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe réunis dans Harry Potter : Retour à Poudlard, une réunion spéciale pour marquer le 20e anniversaire du premier film de la franchise. Dans celle-ci, l’actrice qui incarnait une compagne inséparable de fatigue et d’aventure, Hermione Granger, a révélé la scène du film qu’elle déteste le plus.

Watson a affirmé se sentir « misérable » en photographiant l’entrée emblématique de la boule de Noël de son personnage dans Harry Potter et la coupe de feu. « Je pense pour la première fois. Harry et Ron, surtout Ron, voient Hermione comme une femme, jeune et pas le genre d’acolyte qu’ils ont. » « Je savais que c’était un gros problème. Je me suis senti méchant, pendant un instant, le vilain petit canard s’est transformé en cygne, je veux dire, tout d’un coup il y a eu toute cette pression ».

Bien que réticent au début, Watson a reconnu l’importance de la scène emblématique car elle a servi de catalyseur à sa relation avec Ron, qui, la voyant apparaître dans une somptueuse robe, commence enfin à voir son amie comme un intérêt romantique. En revanche, l’actrice a avoué qu’elle avait plusieurs problèmes pour suivre les instructions du réalisateur du film à chaque fois qu’elle tournait la mise en scène de son personnage.

« Mike Newell m’a appris à descendre les escaliers en robe… ‘Tes bras balancent trop, tu marches trop vite, tu dois ralentir.’ Il m’a donné un million d’instructions différentes sur la façon de descendre les escaliers et, bien sûr, je suis tombé dans les escaliers », a-t-il conclu.

Harry Potter : Retour à Poudlard a été créé le 1er janvier sur HBO Max et a réuni Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Mark Williams et Ian Hart et le réalisateur du premier volet de la franchise, Chris Columbus parmi tant d’autres. Qui a été exclu de la réunion est l’auteur de la saga, JK Rowling qui n’a pas participé à la spéciale en raison de ses déclarations transphobes controversées sur Twitter.

Source : Cependant