Emma Watson révèle pourquoi elle a failli quitter la franchise « Harry Potter »

Alors que le monde sorcier attend la première du spécial 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard de HBO Max, les fans de la franchise de plusieurs milliards de dollars pourraient être surpris d’apprendre que l’une de ses principales stars, Emma Watson, a failli s’éloigner des films en raison de la traquer les luttes de la renommée.

Au cours de l’épisode des retrouvailles, David Yates (qui a réalisé le film Harry Potter et l’Ordre du Phénix) a rappelé comment elle avait failli se retirer de la franchise. « Les gens oublient définitivement ce qu’elle a entrepris et à quel point elle l’a fait avec grâce », a déclaré son ancienne co-star Tom Felton à propos de son ascension fulgurante vers la gloire. Il a ajouté que même s’il avait ses propres amis à aider et que Rupert Grint et Daniel Radcliffe avaient des gens sur qui s’appuyer, il dit que Watson était la plupart du temps seule.

« Nous n’en avons jamais parlé dans le film parce que nous n’étions tous que des enfants », a déclaré Radcliffe. « En tant que garçon de 14 ans, je n’allais jamais me tourner vers un autre garçon de 14 ans et lui dire : ‘Hé, comment vas-tu ? Tout va bien ?' »

Watson se souvenait s’être sentie seule à certains moments de sa jeune carrière. « Je pense que j’avais peur », a déclaré Watson à Grint. « Je ne sais pas si vous avez déjà eu l’impression d’avoir atteint un point de basculement où vous vous êtes dit : ‘C’est un peu pour toujours maintenant.' »

Grint intervint, partageant qu’il avait eu des expériences similaires. « J’ai eu des moments comme ce genre de tout le long », a-t-il déclaré à Watson. « J’avais aussi des sentiments similaires à Emma en pensant à ce que serait la vie si je l’appelais un jour, mais nous n’en avons jamais vraiment parlé. Je suppose que nous la traversions à notre rythme. Nous étions en quelque sorte dans le moment à l’époque. Il ne nous est tout simplement pas vraiment venu à l’esprit que nous avions tous des sentiments similaires. »

« Le truc de la célébrité a finalement fait grand bruit », a ajouté Watson. Ce n’est pas la première fois que les membres de l’univers Harry Potter parlent du désir de Watson de partir. Le producteur David Heyman a partagé avec The Hollywood Reporter en 2013 qu’elle envisageait de dire au revoir à un autre moment pour se concentrer sur ses études. Watson a commencé à étudier à l’Université Brown en 2009. Elle a obtenu un diplôme en littérature anglaise en 2014.

« Emma [Watson], en particulier, était assez académique et tenait beaucoup à [the] poursuite de la scolarité et luttait un peu plus que les autres « , a déclaré Heyman au point de vente. » Donc, chaque fois qu’il y avait une négociation, il ne s’agissait pas d’un problème financier. [matter], il s’agissait vraiment de « Est-ce que je veux faire partie de ça ? » Nous devions être sensibles à ses besoins et à l’importance de l’école pour elle. Et il faut écouter. Dans notre position, vous ne dictez pas, vous écoutez. En même temps, c’est un point de basculement, et cela fonctionne dans un cadre. Je l’ai profondément respectée, encouragée. Elle est très intelligente, elle l’a toujours été et extrêmement intelligente.' »