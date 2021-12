Emma Watson révèle que le casting de « problèmes » a été confronté au tournage de Harry Potter

Comme l’élevage de Cornish Pixies !

Dans un aperçu, avant la première du 20e anniversaire de Harry Potter de HBO Max : ​​Retour à Poudlard, le 1er janvier, Emma Watson a laissé tomber une bombe Dung et a révélé le « gros problème » auquel les acteurs et l’équipe ont été confrontés lors du tournage du premier film de Harry Potter, Harry Potter à l’école des sorciers. Watson a expliqué dans le spécial, qui présente les acteurs et l’équipe, y compris Daniel Radcliffe, Rupert Grint et réalisateur des premier et deuxième films, Christophe Colomb, que les enfants acteurs avaient du mal à se concentrer.

« Un gros problème était que, tout au long d’une prise, notre attention voudrait diminuer et aller et venir », se souvient Watson.

Pour être juste, personne ne peut leur en vouloir étant donné que les acteurs jouant respectivement Hermoine Granger, Harry Potter et Ron Weasley avaient 10, 11 et 12 ans.

Columbus a ajouté: « Ils disaient une ligne puis souriaient à la caméra ou ils étaient tellement heureux d’être dans un film Harry Potter qu’ils ne pouvaient pas contenir leur excitation assez longtemps pour se concentrer sur une scène entière. »

Avec toutes ces grenouilles en chocolat et tous les haricots Bertie Botts Every Flavour sur le plateau, ils ont probablement tous eu un taux de sucre élevé !