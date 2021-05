Emma Watson revient sur Twitter pour clarifier les rumeurs sur son avenir – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Depuis des mois, des rumeurs circulent sur le prétendu retrait de l’interprétation de Emma Watson, une décision qu’elle aurait pu prendre en raison de ses fiançailles avec Leo Robinton.

Bien que son agent ait nié ces spéculations en février dernier et affirmé que l’interprète était toujours active, elle est maintenant la star elle-même qui en a parlé.

Chers fans, les rumeurs selon lesquelles je suis fiancée ou non, ou si ma carrière est inactive ou non, sont des moyens de générer des clics à chaque fois qu’il est révélé qu’ils sont vrais ou faux », a déclaré l’actrice sur Twitter, qui n’a pas publié sur le réseau social depuis août 2020.

Si j’ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous. En attendant, supposez simplement que ne pas m’entendre signifie simplement que je traverse tranquillement la pandémie, comme le font la plupart des gens: ne pas faire de pain, prendre soin de leurs proches et faire tout ce que je peux pour éviter de propager un virus. toucher de nombreuses personnes », a-t-il expliqué.

Je vous envoie beaucoup d’amour, en espérant que vous allez bien et aussi heureux que possible en ces temps étranges. Et encore une fois, merci à tous ceux qui travaillent dur pour nous garder sains et saufs », a-t-il conclu.

L’inactivité de Watson sur les réseaux sociaux déclencher toutes les alarmes en février, bien que l’agent de l’actrice soit venu à sa défense. «Les comptes d’Emma sur les réseaux sociaux sont inactifs, pas sa carrière», a déclaré Jason Weinberg à EW.

A cela s’ajoute que n’est apparu dans aucun projet depuis 2019, année de la première de Little Women. Cependant, ce n’est pas étrange dans la carrière de Watson, car avant Little Women, il avait passé deux ans sans lancer de projet, après en 2017 il est apparu dans The Circle, et Beauty and the Beast. Deux ans se sont également écoulés entre les films susmentionnés et Regresión, un long métrage de 2015.

