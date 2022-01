Emma Watson suscite des critiques pour un article controversé

Emma Watson a suscité des critiques et des accusations d’antisémitisme à la suite d’une publication controversée sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, l’actrice de Harry Potter Emma Watson a partagé une image montrant son soutien à la Palestine. Dans la légende du message, Watson a partagé une citation de l’universitaire anglo-australienne Sara Ahmed.

« La solidarité ne suppose pas que nos luttes sont les mêmes, ou que notre douleur est la même douleur, ou que notre espoir est pour le même avenir », lit-on dans la citation. « La solidarité implique l’engagement et le travail, ainsi que la reconnaissance que même si nous n’avons pas les mêmes sentiments, ou les mêmes vies, ou les mêmes corps, nous vivons sur un terrain d’entente. » Le message a suscité pas mal de réactions négatives, car beaucoup semblent penser que la démonstration de soutien de Watson aux Palestiniens est un affront contre les Israéliens.

En réponse au message, certains politiciens israéliens ont exprimé leur désapprobation pour la position de Watson. « La fiction peut fonctionner dans Harry Potter mais cela ne fonctionne pas dans la réalité », a tweeté l’actuel ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan. « Si c’était le cas, la magie utilisée dans le monde sorcier pourrait éliminer les maux du Hamas (qui opprime les femmes et cherche l’anéantissement d’Israël) et de l’Autorité palestinienne (qui soutient le terrorisme). Je serais en faveur de cela ! Danny Danon, ancien ambassadeur du pays auprès des Nations Unies, a ajouté : « 10 points en moins pour Gryffondor pour être antisémite ».

Bien qu’il y ait des critiques très virulentes, Watson a également des personnes qui s’expriment et expriment leur gratitude pour sa position. « Merci d’être du côté des droits de l’homme, merci d’avoir vu à travers la propagande et d’avoir vu la véritable oppression ressentie par chaque Palestinien. Merci pour votre humanité », a écrit un utilisateur d’Instagram sur le post. « Emma Je viens de Palestine et vous ne pouvez pas croire à quel point je me suis senti heureux quand j’ai vu qu’il y a des gens merveilleux comme vous qui soutiennent notre leadership. Je t’aime tellement que j’ai envie de pleurer », a ajouté quelqu’un d’autre.

« Merci d’avoir pris position pour les personnes opprimées et d’avoir mis en lumière un problème qui a tendance à être déformé ou rejeté. Je respecte le fait que vous utilisez votre plate-forme pour donner une voix aux sans-voix ! » s’est exclamé un troisième partisan. À l’heure actuelle, Watson ne semble pas avoir abordé la controverse entourant son message.