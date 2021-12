Emmanuel Acho achète un manoir de 6 millions de dollars à Hollywood Hills comme cadeau d’anniversaire

Emmanuel Acho — ancien secondeur de la NFL et hôte de « The Bachelor » — vient de s’offrir le cadeau d’anniversaire le plus malade de tous les temps… un manoir de 6 MILLIONS $ !!!

TMZ Sports a appris … l’ancien joueur des Philadelphia Eagles a acheté la maison insensée d’Hollywood Hills pour son 31e anniversaire le mois dernier, et il a même occupé un terrain vacant de 10 156 pieds carrés à côté.

On nous dit que le prix de tout cela était de 6 325 000 $ … et regardez les photos de l’endroit – cela semble valoir chaque centime.

La maison à flanc de colline – qui se trouve à quelques minutes de l’emblématique Sunset Strip – offre une vue incroyable sur les toits de LA des collines au centre-ville de LA

Le dope pad comprend quatre chambres et cinq salles de bains et plus de 5 900 pieds carrés … ainsi qu’une suite principale avec un coin salon et un balcon qui surplombe les lumières de la ville.

Il y a plus – le berceau comprend également trois suites d’invités supplémentaires et dispose de grands placards et d’une salle de bains privative … ainsi qu’une immense cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers à la pointe de la technologie.

Brooke A. Elliott d’Aaron Kirman Group chez Compass représentait le vendeur, tandis que Kennon Earl de Rare Properties chez Compass représentait Acho.

Je ne savais pas quoi faire d’autre pour mon anniversaire… #NewHomeOwner #LosAngeles pic.twitter.com/PXBUrcMrgP – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 11 novembre 2021 @EmmanuelAcho

Quant aux sentiments d’Acho sur la vente, il est clairement satisfait de tout cela … en postant du carnet le mois dernier, « Je ne savais pas quoi faire pour mon anniversaire … #NewHomeOwner #LosAngeles. »

Joyeux anniversaire, en effet.