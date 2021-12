Emmanuel Dennis prouve à nouveau l’importance de Watford contre West Ham avec le Nigérian derrière Mohamed Salah pour les engagements de but en Premier League cette saison et devrait être un énorme raté pour les Hornets menacés de relégation

Emmanuel Dennis continue de prouver pourquoi il était l’affaire de l’été.

Watford n’a payé au Club de Bruges que 4 millions de livres sterling pour l’attaquant cet été, et il fait partie intégrante depuis.

.

Dennis a été brillant pour Watford depuis sa signature du côté belge

.

Dennis a ouvert le score contre West Ham après seulement cinq minutes

Le joueur de 24 ans a inscrit son huitième but de la saison en donnant l’avantage à Watford contre West Ham à Vicarage Road, avant que les Hammers ne ripostent avec un doublé rapide.

Cela s’est ajouté à ses cinq passes décisives pour en faire 13 buts en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Un seul joueur a plus que l’international nigérian, c’est bien sûr l’as de Liverpool Mohammed Salah.

L’Egyptien a déjà un 24 sans rival à son actif cette campagne.

getty

Salah a été le meilleur joueur de Premier League cette saison

Dennis a marqué ou aidé 59 % des 22 buts de Watford dans l’élite cette saison.

Il a également participé directement à 10 des 13 derniers buts des Hornets en Premier League.

Le manager Claudio Ranieri peut être un peu inquiet de la provenance des buts lorsque Dennis partira pour la Coupe d’Afrique des Nations.

L’attaquant a été appelé par le Nigeria pour la compétition et partira la semaine prochaine.

Il sera disponible pour affronter Tottenham samedi, avant de se déplacer pour la compétition aux côtés d’une multitude de meilleurs joueurs de Premier League.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org