Emmanuel Macron a averti que le Brexit-bashing pourrait lui coûter la présidence – « Les Français en ont assez » | Politique | Des nouvelles

La figure de proue de l’Union européenne a lancé de fréquentes explosions contre le Royaume-Uni à la suite du référendum historique sur le Brexit en juin 2016, qui a vu plus de 17 millions de personnes en Grande-Bretagne voter pour quitter l’UE. M. Macron a particulièrement critiqué la position du Royaume-Uni dans les négociations sur la pêche qui, selon lui, ont empêché les pêcheurs de son pays d’accéder aux eaux territoriales britanniques après le Brexit. Les tensions latentes entre la France et le Royaume-Uni ont explosé le mois dernier lorsque le président français aurait qualifié Boris Johnson de « clown » et de « knucklehead ».

Les propos attribués à M. Macron ont été faits en privé à un petit groupe de ses conseillers lors d’une visite en Croatie la semaine précédente, a rapporté l’hebdomadaire satirique français Le Canard Enchaine.

Il aurait attaqué M. Johnson pour avoir cherché à faire de la France un « bouc émissaire » pour le Brexit, qui, selon lui, avait été « catastrophique » pour la Grande-Bretagne.

Mais Nile Gardiner, analyste en politique étrangère et ancien assistant de Margaret Thatcher, a averti que son dénigrement du Brexit signifie qu’il doit faire face à un énorme combat avant les élections présidentielles de mai.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Même en France, les Français en ont assez.

« Sa rhétorique anti-britannique ne plaît pas à la plupart des électeurs français.

« Macron est dans une vendetta contre le Royaume-Uni – il a qualifié le Brexit de crime et c’est une posture pathétique de la part d’une présidence en perdition qui s’en prend désespérément au Royaume-Uni parce que franchement, le Brexit a été un grand succès.

« C’est très bouleversant pour les euro-fédéralistes comme Macron car ils ne veulent pas voir la Grande-Bretagne réussir.

« Macron a tenté de saper la Grande-Bretagne à chaque occasion sur la question des migrants.

« Ce langage alimenté par la haine ne l’aidera pas dans les sondages. Il a l’air désespéré et pathétique. »

M. Gardiner est allé jusqu’à dire que la critique continue de Macron à l’encontre de la Grande-Bretagne l’a laissé isolé en Europe alors que d’autres pays commencent à accepter le départ du Royaume-Uni du bloc.

Il a ajouté : « Emmanuel Macron est devenu assez isolé en Europe avec sa démarche.

« L’Allemagne rejette maintenant cette approche » bash Britain « et veut avoir une relation très saine.

« Macron est délirant s’il pense que son facteur de peur, sa rhétorique anti-britannique va bien jouer dans une grande partie du reste de l’Europe et ce n’est pas le cas. »

Les prochains mois pourraient être décisifs pour M. Macron alors qu’il se bat pour remporter un deuxième mandat à la présidence de la France.

Il doit lutter contre une réaction croissante du peuple français après que son gouvernement a imposé des règles plus strictes dans une tentative désespérée de maîtriser à nouveau la pandémie de Covid qui fait rage.

Mercredi, la France a atteint un record national et européen indésirable après avoir signalé un énorme 208 000 nouveaux cas de Covid.

Cela faisait suite aux 180 000 nouvelles infections enregistrées un jour plus tôt qui étaient déjà les plus élevées pour un pays d’Europe, selon les données de

Le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu chaque seconde, deux personnes en France sont testées positives au Covid.

Il a ajouté que la situation dans les hôpitaux du pays était d’autant plus préoccupante en raison de la présence continue de la variante Delta, Omicron n’ayant pas encore eu un impact réel.