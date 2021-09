Emmanuel Macron a averti que le candidat allemand Scholz serait « prudent » sur les relations américano-françaises | Politique | Nouvelles

in

La France et les États-Unis échangent des coups diplomatiques depuis que le président Joe Biden a décidé de signer un accord de sécurité avec le Royaume-Uni et l’Australie la semaine dernière, laissant Macron en dehors d’un accord historique sur les sous-marins avec Canberra. L’Allemagne s’est jointe à la France mardi pour réprimander les États-Unis pour avoir négocié un pacte de sécurité en secret avec l’Australie et la Grande-Bretagne.

Mais les choses pourraient changer si le chef du SPD, Olaf Scholz, parvenait à gagner le cœur des électeurs allemands dimanche.

Le social-démocrate se présente contre le chef de la CDU, Armin Laschet, dans ce qui semble être l’une des élections les plus serrées de l’histoire allemande.

Le gagnant remplacera Angela Merkel en tant que chancelière après 16 ans au pouvoir du vétéran de la CDU.

Selon le Dr Alim Baluch de l’Université de Bath, étant donné les relations passées du SPD avec les États-Unis, M. Scholz pourrait être enclin à se ranger du côté du président Biden plutôt que d’Emmanuel Macron afin de faire amende honorable.

Le Dr Baluch a évoqué la décision de l’ancien chef du SPD et chancelier Gerhard Schroder de s’opposer à la participation à la guerre en Irak en 2002.

Il a déclaré : “En ce qui concerne les États-Unis et la France, l’Allemagne est dans une position très délicate.

“L’Allemagne sera déchirée et il sera difficile de deviner avec qui elle se rangera.

“Le SPD a plus de pression pour nouer une amitié avec les États-Unis en raison du contexte et de l’héritage de la guerre en Irak.

“Schroder a été accusé d’être anti-américain, Merkel a soutenu la guerre en Irak en tant que chef de l’opposition – elle dit maintenant qu’elle ne l’a pas fait mais elle l’a fait.

Les commentaires interviennent après que l’Australie a annulé une commande de sous-marins conventionnels de la France. Au lieu de cela, il construira au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire avec la technologie américaine et britannique dans le cadre d’un nouveau partenariat de sécurité avec ces pays qui est intervenu après des mois de pourparlers privés.

La décision a mis la France en colère et, lundi à New York, le ministre français des Affaires étrangères Le Drian a accusé l’administration du président Biden de poursuivre les tendances de son prédécesseur Donald Trump à “l’unilatéralisme, l’imprévisibilité, la brutalité et le non-respect de votre partenaire”.

La France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie.

De hauts responsables du département d’État, lors d’un briefing avec des journalistes, ont déclaré qu’une réunion prévue entre les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne mercredi n’avait plus lieu, mais n’a pas précisé si l’annulation était liée au naissain sous-marin.

“Je pense que les horaires ont gêné cette (réunion) au niveau ministériel”, a déclaré un haut responsable du département d’État.

“Mais beaucoup de ces pays vont se voir dans d’autres formats.”

Lorsqu’on lui a demandé si Blinken aurait une réunion bilatérale séparée avec Le Drian, le responsable a déclaré: “Je m’attends à ce que le secrétaire et le ministre des Affaires étrangères aient la possibilité d’échanger leurs points de vue à un moment donné au cours de la semaine.”

Blinken devrait assister mercredi à un sommet du G20 sur l’Afghanistan ainsi qu’à une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, outre les États-Unis.

Plus tôt cette semaine, un haut responsable du département d’État a également refusé de dire si Blinken cherchait à rencontrer Le Drian et a déclaré que le programme du plus haut diplomate américain pour la semaine restait “dynamique”.