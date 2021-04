Emmanuel Macron a critiqué pour avoir échoué au jab: «  Je ne sais pas comment il peut montrer son visage!  » | Monde | Nouvelles

S’adressant à France 24, le rédacteur en chef du Daily Beast World Nico Hines a attaqué toute la réponse du président français Emmanuel Macron au coronavirus. Il a pris pour cible la volte-face du président sur les approvisionnements en vaccins et a furieusement attaqué la propagation de la peur de M. Macron sur la sécurité du vaccin AstraZeneca, ce qui a conduit à un maigre 20% de la population française faisant confiance au coup d’Oxford. Il a qualifié M. Macron d’impudeur et de dangereux pour sa mauvaise réponse tout au long de la pandémie.

M. Hines a poursuivi: «Non seulement cela, mais quand il y avait un vaccin parfaitement bon disponible, l’AstraZeneca qui est venu en France, Macron était à la télévision en train de dire aux gens que c’était dangereux et qu’ils ne devraient probablement pas le prendre et que cela ne fonctionnerait pas de toute façon. . «

Il a ajouté: «C’est incroyable que Macron puisse garder la tête haute.

« Je ne peux pas imaginer à quel point les gens sont en colère en ce moment qui ont été enfermés chez eux en France. »

Il a conclu en disant que «le gars vit une situation de verrouillage absolument désastreuse».

Les commentaires accablants interviennent après que la chancelière allemande Angela Merkel et M. Macron ont appelé par vidéo le président russe Vladimir Poutine pour enquêter sur les moyens de rendre le vaccin russe Spoutnik V disponible dans l’UE.

Le mouvement étrange de la paire de fléaux survient malgré le fait que le vaccin Spoutnik V n’a pas été approuvé pour une utilisation dans le bloc, tandis que celui d’AstraZeneca l’est.

Les commentateurs ont qualifié cette décision extraordinaire de « saper le consensus » des pays occidentaux, qui ont imposé des sanctions à la Russie à la suite des empoisonnements aux agents neurotoxiques de Salisbury en 2018.

S’adressant à Jeremy Vine plus tôt cette semaine, le commentateur Henry Bonsu a déclaré que « l’hésitation à la vaccination causée par la chancelière Merkel et le président français Emmanuele Macron » a conduit à « une proportion bien plus faible » de la population allemande et française se faire piéger.

La France est actuellement en lock-out suite à une troisième vague de covid qui a fait des ravages dans tout le pays.

Les rapports suggèrent que les unités de soins intensifs en France ont une capacité de 400%. Les chiffres précédents suggéraient qu’à son apogée avant le verrouillage, une personne était admise aux soins intensifs toutes les 12 minutes.

Dans un discours télévisé cette semaine, M. Macron a averti que le pays « perdrait le contrôle si nous ne bougions pas maintenant ».

Il a introduit des restrictions, notamment la fermeture des magasins non essentiels et la fermeture des écoles pendant trois semaines après Pâques.