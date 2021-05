Emmanuel Macron a envoyé une lettre brutale du syndicat de la police alors que la criminalité s’envenime | Monde | Nouvelles

Macron discute de la “ construction de l’avenir ” de l’Europe

Un syndicat de police a envoyé lundi une lettre accablante au président français après que deux policiers ont été tués en moins de deux semaines. Des policiers en colère demandent à M. Macron de cesser de prêcher contre la violence et de commencer à agir pour changer les choses le plus rapidement possible.

Dans une lettre ouverte au dirigeant français, ils ont déclaré: “Le temps des belles cérémonies d’hommage est révolu. Il faut passer des bougies à l’action politique. On ne mène pas une guerre avec des larmes.

«Vous dites que vous vous battez pour le droit à une vie paisible, mais ce combat ne peut être gagné avec des mots.

«Les policiers et gendarmes ne peuvent pas se défendre à cause d’un texte sur la légitime défense trop vague, laissant le champ libre à toutes les interprétations judiciaires.

«Les attaques policières permanentes orchestrées par les médias et la population entravent considérablement notre action.

«Et l’effondrement du pouvoir judiciaire détruit notre travail d’enquête.

“Les Français ne croient plus en leur justice.”

Dans un avertissement sévère avant l’élection présidentielle de 2022, ils ont poursuivi: “Si vous ne voulez pas terminer votre mandat avec le pire bilan sécuritaire de l’histoire moderne, notre syndicat de police vous invite à recourir aux dispositions de la loi n ° 55-385. du 3 avril 1955.

«Il est urgent d’adopter une réforme de la légitime défense des policiers et des gendarmes leur permettant d’ouvrir le feu lorsqu’un fugitif ne se conforme pas ou lorsqu’ils sont attaqués avec des mortiers ou des cocktails Molotov.

“Notre syndicat de police vous recommande de vous inspirer du modèle brésilien et philippin dans la lutte contre le narco-terrorisme.”

Commentant le réveil urgent, l’eurodéputé du Rassemblement national Dominique Bilde a écrit: “Après notre armée, la police envoie une lettre ouverte à Macron:” L’heure des belles cérémonies d’hommage est révolue “.

“Va-t-il également enquêter sur ces policiers au lieu de prendre des mesures?”

La lettre intervient alors qu’un policier français a été abattu dans la ville d’Avignon lors d’une opération anti-narcotiques.

Le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a déclaré que plusieurs officiers avaient été abattus pendant le raid et qu’un avait été tué.

“Le policier est décédé. On pense à la famille et à ses collègues lors de ce terrible drame”, a déclaré Darmanin sur son compte Twitter, ajoutant qu’il se rendrait à Avignon mercredi soir.

Le tireur est en fuite à Avignon, a déclaré une source du syndicat de la police. La télévision BFM a rapporté que le tireur avait fui la scène sur une trottinette.

À la fin du mois dernier, un homme d’origine tunisienne criant “Allahu Akbar” (Dieu est le plus grand) a poignardé mortellement un agent administratif de la police alors qu’elle entrait dans un poste de police dans une ville de banlieue parisienne.

L’agresseur a poignardé la femme à la gorge, ont déclaré deux sources de sécurité.

Macron a identifié la victime comme étant Stephanie et a déclaré que la nation était aux côtés de sa famille.

“Nous ne reculerons devant rien dans notre lutte résolue contre le terrorisme islamiste”, a tweeté Macron depuis son avion présidentiel alors qu’il revenait du Tchad.

L’agresseur a été abattu par des policiers.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que la France avait perdu une “héroïne de tous les jours” à cause d’un acte de lâcheté infinie.

Le commissariat de police était situé dans une rue résidentielle verdoyante de Rambouillet, une ville bourgeoise à environ 50 km au sud-ouest de Paris.

La victime avait deux filles, a déclaré Michel Camboulives, dont le partenaire était un collègue et ami proche de la victime. Il a dit que son partenaire l’avait décrite comme une femme adorable.

“Je ne sais pas comment de telles choses se passent ici”, a déclaré Camboulives. “Je veux dire, nous sommes en France.”

“Ma partenaire est juste en morceaux. C’était sa meilleure amie. Elle ne pouvait pas parler au téléphone … Elle disait:” Ça aurait pu être moi, ou ça aurait dû être moi “.”

La France a subi plusieurs attaques ces dernières années qui ont fait environ 250 morts.

