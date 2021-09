Emmanuel Macron a honte d’être “déshonorant” alors que l’OTAN éclate face à la tentative de l’armée européenne de scinder l’alliance | Monde | Nouvelles

Joe Biden “a ignoré les conseils” sur l’Afghanistan, selon James Marlow

Les efforts de l’UE pour créer une force de réaction rapide sont paralysés depuis plus d’une décennie malgré la création en 2007 d’un système de groupements tactiques de 1 500 soldats qui n’ont jamais été utilisés en raison de différends sur le financement et d’une réticence à se déployer. Mais la sortie des troupes dirigées par les États-Unis d’Afghanistan a remis le sujet sur le devant de la scène, l’UE à elle seule étant potentiellement incapable d’évacuer du personnel des pays où elle forme des troupes étrangères, comme au Mali.

L’Allemagne a appelé jeudi l’Union européenne à permettre aux coalitions de volontaires au sein du bloc de déployer rapidement une force militaire en cas de crise.

Et le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a exhorté le bloc à créer une “force de première entrée” rapidement déployable de 5 000 soldats pour réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Il a déclaré : « Parfois, il y a des événements qui catalysent l’histoire, qui créent une percée, et je pense que l’Afghanistan est l’un de ces cas.

Il a ajouté qu’il espérait un plan en octobre ou novembre.

Emmanuel Macron qualifié de “déshonorant” par un responsable de l’OTAN à propos des offres de l’armée européenne (Image: GETTY)

“Cela représente un avertissement pour les Européens, ils doivent se réveiller et prendre leurs propres responsabilités”, a-t-il déclaré après avoir présidé une réunion des ministres de la défense de l’UE en Slovénie.

Emmanuel Macron a également remis en question l’alliance militaire du bloc avec les États-Unis au sein de l’OTAN tout en admettant que l’UE est “trop ​​faible” militairement dans son état actuel.

Il a déclaré : « Comme je l’ai fait à chaque instant devant les Français, je voudrais aujourd’hui dire avec une conviction résolue : l’Europe d’aujourd’hui est trop faible, trop lente, trop inefficace.

« Mais seule l’Europe peut nous permettre d’agir dans le monde, face aux grands défis contemporains.

Les commentaires ont rendu furieux un responsable de l’OTAN qui a déclaré à Politico qu’il était “déshonorant” pour la France de lancer une attaque contre la coalition.

Se référant aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils ont déclaré : « Si l’évaluation de la France est que l’Europe est trop faible, comment la solution peut-elle être de l’affaiblir en la divisant en interne et en la coupant des deux autres plus gros dépensiers de la défense.

“Nous n’avons qu’un seul ensemble de forces. Des structures parallèles ne feront qu’affaiblir le pool existant.”

Des diplomates lors de la réunion de défense de l’UE ont déclaré à . qu’il n’y avait aucune décision sur la voie à suivre, l’UE n’étant pas en mesure de se mettre d’accord sur la façon dont elle déciderait rapidement d’autoriser une mission sans impliquer les 27 États, leurs parlements nationaux et ceux qui souhaitent l’approbation des Nations Unies.

Invité à commenter l’appel allemand, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré qu’« une Europe plus forte et plus capable est dans notre intérêt commun » et que Washington soutenait fermement une coopération renforcée entre l’Union européenne et l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis.

“L’OTAN et l’UE doivent forger des liens institutionnels plus solides et tirer parti des capacités et des atouts uniques de chaque institution pour éviter les doubles emplois et le gaspillage potentiel de ressources rares”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse régulier.

Les dirigeants de l’UE appellent à la création d’une armée européenne (Image : GETTY)

La proposition de l’Allemagne, l’une des puissances militaires les plus puissantes de l’UE mais historiquement réticente à envoyer ses forces au combat, reposerait sur une décision conjointe du bloc mais pas nécessairement de tous les membres déployant leurs forces.

“Dans l’UE, les coalitions de volontaires pourraient agir après une décision commune de tous”, a déclaré la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer dans un tweet.

Une force de réaction rapide est considérée comme plus probable maintenant que la Grande-Bretagne a quitté le bloc. La Grande-Bretagne, l’une des principales puissances militaires européennes aux côtés de la France, s’était montrée sceptique quant à la politique de défense collective.

Les diplomates de l’UE disent qu’ils veulent un accord final sur la conception et le financement d’ici mars. La France succède à la Slovénie à la présidence semestrielle de l’UE en janvier.

Kramp-Karrenbauer a déclaré que la question clé n’était pas de savoir si l’UE établirait une nouvelle unité militaire, et la discussion ne doit pas s’arrêter là.

“Les capacités militaires des pays membres de l’UE existent”, a-t-elle déclaré. “La question clé pour l’avenir de la politique européenne de sécurité et de défense est de savoir comment nous utilisons enfin nos capacités militaires ensemble.”

Le ministre slovène de la Défense, Matej Tonin, a suggéré qu’une force de réaction rapide pourrait comprendre 5 000 à 20 000 soldats, mais que le déploiement ne devrait pas dépendre d’une décision unanime des 27 États de l’UE.

“Si nous parlons des groupements tactiques européens, le problème est que, à cause du consensus, ils ne sont presque jamais activés”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Peut-être que la solution est qu’on invente un mécanisme où la majorité classique suffira et ceux qui le voudront pourront aller (de l’avant).”