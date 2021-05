Emmanuel Macron a honte en se vantant de l’UE plus «généreuse» avec les exportations de vaccins – «Quel mensonge» | Monde | Nouvelles

Macron discute de la “ construction de l’avenir ” de l’Europe

S’exprimant lors du sommet de l’UE à Porto, au Portugal, ce week-end, le président français a affirmé que l’UE était plus lente que le Brexit, la Grande-Bretagne et les États-Unis dans l’achat et l’inoculation des vaccins Covid parce qu’elle avait été “plus ouverte” à l’exportation de vaccins vers le reste du monde.

M. Macron a déclaré: “Pourquoi avons-nous été plus lents que les autres? Parce que nous avons été immédiatement ouverts. C’est la vérité.

“Sur les quatre cent millions de vaccins produits par l’Europe depuis le début de la crise, deux cent millions ont été exportés. Quand on compare le Royaume-Uni et l’Europe, les gens disent:” Regardez les Britanniques, ils vont tellement plus vite! “

«C’est parce que nous étions ouverts et que nous n’avons pas procédé comme les Américains qui ont gardé pour eux tout ce qu’ils produisaient au début, donc nous pouvons être blâmés soit pour la lenteur, soit pour l’égoïsme, mais pas les deux à la fois.

«Nous avons été plus lents que les autres parce que nous étions plus ouverts. Nous avons été plus généreux que tout le monde.

Emmanuel Macron dit que l’UE a été plus lente sur les vaccins parce qu’elle était “ plus ouverte ” que le Royaume-Uni et les États-Unis (Image: BFM TV)

Emmanuel Macron est un “ menteur ” sur les vaccins, affirme Gallois (Image: CHARLES-HENRI GALLOIS)

“Si je compare l’UE, les Britanniques, les Américains, nous sommes, de loin, ceux qui ont exporté le plus de doses produites sur notre continent. Quatre cents millions produits, deux cent millions exportés.”

Mais cette affirmation a été critiquée par le chef de la génération Frexit, Charles-Henri Gallois, qui a qualifié le président français de menteur.

Le Frexiteer a dit: “Quel mensonge ridicule!

“Vous avez été plus lent parce que vous avez confié le dossier à l’UE qui a mis trois mois de plus qu’un pays libre, agile et indépendant, comme le Royaume-Uni, pour conclure les accords.

LIRE LA SUITE: Macron le perd avec les journalistes du sommet de l’UE sur la question de Joe Biden

“La secte de l’UE ne contestera jamais le dogme!”

La dispute survient alors que la Commission européenne a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas son contrat avec le fournisseur de vaccins AstraZeneca au-delà du mois de juin, ce qui expose le bloc au risque de devoir supporter un coût plus élevé pour les vaccins à l’avenir.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré dimanche que l’UE n’avait pas passé de nouvelles commandes de vaccins AstraZeneca au-delà de juin, date à laquelle leur contrat se terminait, après que le bloc ait signé un accord avec Pfizer-BioNTech.

M. Breton a également déclaré qu’il s’attendait à ce que les coûts des vaccins Pfizer-BioNTech soient plus élevés que les versions précédentes.

Le mois dernier, la Commission a lancé une action en justice contre AstraZeneca pour non-respect de son contrat de fourniture de vaccins COVID-19 et pour ne pas avoir de plan “fiable” pour assurer les livraisons en temps opportun.

NE MANQUEZ PAS:

Brexit LIVE: Liz Truss accusée de “ gaffe catastrophique ” par les travaillistes [LIVE BLOG]

La fureur britannique alors que Macron ordonne une “ pression maximale ” sur la Grande-Bretagne [REACTION]

La fureur du Brexit alors que l’UE “ durcit la position ” – Boris se prépare au protocole de hache [INSIGHT]

Il a déclaré à la radio France Inter: “Nous n’avons pas renouvelé la commande après juin. Nous verrons ce qui se passera.”

Il n’exclut pas un éventuel renouvellement à un stade ultérieur.

Des inquiétudes se sont élevées sur les effets secondaires potentiels du vaccin anglo-suédois COVID-19.

Le régulateur européen des médicaments a déclaré vendredi qu’il examinait les rapports faisant état d’un trouble neurodégénératif rare chez les personnes qui ont reçu les injections, une décision qui vient après avoir découvert que le vaccin pouvait avoir causé de très rares cas de coagulation sanguine.

Alors que le régulateur a soutenu que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur tous les risques, plusieurs pays européens ont une utilisation limitée pour les groupes plus âgés ou ont complètement suspendu l’utilisation.

En réponse à une question posée au Parlement européen à Strasbourg, le président Macron a salué le passage à ce qu’il considère comme des vaccins plus efficaces contre les nouvelles variantes du COVID-19, le qualifiant de “pragmatique”.

Vaccin AstraZeneca: où a-t-il été suspendu? (Image: EXPRESS)

Le dirigeant français a déclaré: “Nous vaccinons avec ce vaccin (AstraZeneca) en France et en Europe. Nous devons continuer à le faire car cela nous aidera à sortir de la crise.”

“Mais pour les commandes futures, afin de répondre notamment aux variantes, on voit que d’autres vaccins sont désormais plus efficaces, c’est donc le signe d’un pragmatisme européen que je salue.”

L’Union européenne a signé un nouveau contrat avec Pfizer-BioNTech. Il recevra 1,8 milliard de doses de vaccins COVID-19 pour 2021-2023, qui couvriront les rappels, les dons et la revente de doses.

Mais M. Breton a admis que cette décision pourrait entraîner une augmentation des prix des vaccins de deuxième génération.

Cela, a-t-il affirmé, pourrait être justifié par les recherches supplémentaires requises et les modifications potentielles des équipements industriels.

Il a déclaré: “Il peut y avoir un petit supplément, mais je laisserai les autorités compétentes le dévoiler en temps voulu.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega