Emmanuel Macron à la tête de l’UE contre Biden alors que le bloc s’apprête à snober les États-Unis dans la dispute avec la Chine | Monde | Des nouvelles

Le président français a déclaré jeudi qu’il préférait travailler avec le Comité international olympique sur la protection des athlètes dans le monde plutôt que de s’engager dans des boycotts symboliques des jeux chinois.

M. Macron a déclaré : « Nous ne devons pas politiser (les JO).

« Comme pour toutes les choses sur la scène internationale, je préfère faire des choses qui ont un effet utile. »

Les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne font partie des pays occidentaux qui ont déclaré qu’ils n’enverraient pas de responsables aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin afin d’envoyer un message à la Chine sur son bilan en matière de droits humains.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE discuteront de la question lors d’une réunion à Bruxelles aujourd’hui, mais ils ne devraient pas s’entendre pour suivre les États-Unis.

Un diplomate de l’UE a déclaré à Politico : « Nous ne nous précipitons pas.

« Je ne vois pas de gens se précipiter tête baissée pour se ranger derrière la position américaine. »

La Chine ne s’inquiète pas d’un « effet domino » des boycotts diplomatiques, a-t-elle déclaré jeudi, après que l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada se soient joints aux États-Unis pour décider de ne pas envoyer d’officiels aux Jeux.

Les États-Unis ont été les premiers à annoncer un boycott en déclarant lundi que leurs responsables gouvernementaux n’assisteraient pas aux Jeux du 4 au 20 février en raison des « atrocités » des droits de l’homme commises par la Chine dans la région occidentale du Xinjiang.

Interrogé sur la possibilité d’autres boycotts, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’une conférence de presse quotidienne : « Je ne vois aucune raison de m’inquiéter d’un effet domino.

« Au contraire, la plupart des pays du monde ont exprimé leur soutien aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin. »

Les boycotts diplomatiques des États-Unis et de leurs alliés font suite à une forte détérioration des relations entre Pékin et Washington qui a commencé sous l’ancien président américain Donald Trump.

L’administration du président américain Joe Biden a maintenu la pression sur la Chine sur diverses questions, notamment les droits de l’homme et les revendications maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale.

Wang a souligné que les Nations Unies avaient adopté le 2 décembre une résolution, coparrainée par plus de 170 des 193 États membres, pour une « trêve olympique » appelant les États à s’élever au-dessus de la politique et à s’unir dans le sport pendant les Jeux de Pékin.

« Un bon nombre » de dirigeants étrangers et de membres de familles royales s’étaient inscrits pour y assister, a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine est le seul dirigeant d’un grand pays à avoir publiquement accepté une invitation.

Wang a déclaré que les États-Unis et leurs alliés « paieraient le prix de leurs actes erronés » et qu’ils avaient « utilisé la plate-forme olympique à des fins de manipulation politique ».

La Chine a déclaré mardi qu’elle prendrait « résolument des contre-mesures » contre les États-Unis pour son boycott, mais n’a pas précisé quelles seraient-elles.

Wang a également indiqué que la Chine n’avait de toute façon pas l’intention d’inviter des officiels britanniques et canadiens aux Jeux, et que leur absence n’aurait « aucun impact » sur le succès de l’événement.

Certains experts ont déclaré que la Chine se souciait des boycotts, étant donné le temps et les efforts qu’elle avait consacrés à critiquer les mesures.

Li Mingjiang, professeur agrégé à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour a déclaré : « La Chine avait espéré utiliser ce méga-événement sportif mondial pour montrer sa position internationale et étendre son influence. Les boycotts ont certainement entamé cet espoir et ont abouti à une perte de ‘face’ pour la Chine. »

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré plus tôt que sa décision de ne pas envoyer de fonctionnaires avait été prise en raison de ses difficultés à rouvrir les canaux diplomatiques avec la Chine pour discuter des droits de l’homme au Xinjiang et des mesures chinoises visant à bloquer les importations australiennes.

La Chine a nié tout acte répréhensible au Xinjiang, où vit la minorité musulmane ouïghoure, affirmant que les allégations de violations des droits de l’homme ont été fabriquées.