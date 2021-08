Emmanuel Macron a mis en garde contre le pire à venir alors qu’il ignore les manifestations à travers la France | Politique | Nouvelles

in

France: la police anti-émeute présente aux manifestations du pass sanitaire à Paris

Le président français a qualifié les manifestants de « magma d’anti-vax, d’anti-sciences et d’anti-État ». Cela survient après que plus de 230 000 personnes ont participé samedi à des marches à travers la France. Les événements marquent le quatrième week-end consécutif de colère contre les mesures de M. Macron pour freiner la propagation du coronavirus tout en rouvrant l’économie.

Le nombre de manifestants a progressivement augmenté chaque week-end à la surprise des policiers, qui affirment que de tels mouvements diminuent généralement pendant la période des vacances.

David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de police nationale, a déclaré : « En plein mois d’août, c’est complètement inédit.

Il a déclaré que les manifestations risquaient de s’intensifier en septembre, à la fin de la saison des vacances.

Le patron du syndicat a prédit que cela provoquerait des troubles rappelant les manifestations des gilets jaunes qui ont éclaté contre M. Macron en 2018 et 2019.

Emmanuel Macron a averti que les manifestations du passeport Covid pourraient devenir violentes dans les mois à venir (Image: GETTY)

Plus de 230 000 personnes manifestent contre le passeport français contre les coronavirus ce week-end (Image: GETTY)

“Il ne faut pas être naïf”, a déclaré M. Le Bars.

« Il y aura des manifestations difficiles. Nous considérons que septembre sera un peu difficile.

Avec 3 000 agents en poste à Paris, où environ 17 000 personnes se sont jointes à la manifestation de samedi, il y a eu moins de violence que les week-ends précédents.

Mais dans les petites villes de province, comme Nantes et Dijon, les manifestants se sont affrontés avec la police.

Les manifestations ont été sans précédent alors qu’elles se poursuivent pendant les mois de vacances d’été (Image: GETTY)

Selon les plans de M. Macron, une preuve de vaccination complète ou un test de coronavirus négatif sera nécessaire pour accéder aux bars, cafés, clubs, trains et autocars.

Il sera également exigé pour ceux qui souhaitent être admis à l’hôpital pour un traitement non urgent et pour les visiteurs.

Les musées, cinémas, bibliothèques, zoos et bateaux fluviaux figurent également sur une liste de 19 « lieux d’activités et de loisirs » qui sont inclus dans le régime du passeport.

Les alliés de M. Macron disent que le système est nécessaire pour surmonter une forte culture anti-vax en France.

Statistiques mondiales sur les coronavirus en direct (Image: EXPRESS)

Ils affirment également que l’annonce a contribué à augmenter les taux de vaccination contre Covid, qui a connu un démarrage lent mais fournit quelque 300 000 injections par jour.

Le ministre français de la Santé Olivier Veran a déclaré : “Je suis convaincu que la France sera bientôt l’un des pays les plus vaccinés au monde”.

Des manifestations similaires ont été observées en Italie, avec des milliers de personnes furieuses contre l’introduction d’un soi-disant « laissez-passer vert » à travers le pays la semaine dernière.

Le programme de Rome exigera que les personnes aient reçu au moins un jab, se soient rétablies d’un coronavirus ou aient récemment eu un test négatif.

Il servira à ouvrir des salles à manger intérieures, des cinémas, des théâtres et des musées.

Jusqu’à 5 000 personnes ont participé à une manifestation non autorisée contre le système, scandant « pas de laissez-passer vert » et « liberté, liberté ».

À Rome, environ 1 500 manifestants se sont rassemblés dans la Pizza del Popolo centrale, à Turin quelque 1 000 ont défilé dans le centre-ville, et de plus petites manifestations ont eu lieu à Naples et à Florence.