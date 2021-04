Emmanuel Macron a «perdu son sang-froid» avec Boris Johnson lors d’un appel téléphonique «furieux» sur les règles de Covid | UK | Nouvelles

Les dirigeants européens pourraient enfin s’unir dans la lutte contre le coronavirus alors que 24 pays appellent à un traité COVID-19. Le Premier ministre Boris Johnson, le Français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel font partie de ceux qui ont averti que la pandémie était un “rappel brutal et douloureux que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité”. Dans une lettre co-signée, les dirigeants du monde ont appelé à un nouveau traité de préparation et d’intervention en cas de pandémie pour faire face aux futures crises sanitaires. Il disait: «Aujourd’hui, nous gardons le même espoir que, alors que nous luttons ensemble pour vaincre la pandémie de COVID-19, nous pouvons construire une architecture de santé internationale plus robuste qui protégera les générations futures.

«Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble à un nouveau traité international de préparation et de riposte à une pandémie.

“Un tel engagement collectif renouvelé serait une étape importante dans l’intensification de la préparation à une pandémie au plus haut niveau politique.”

M. Macron en particulier s’est heurté à M. Johnson pendant la pandémie.

Alors que le COVID-19 a commencé à balayer l’Europe en mars 2020, le président français a eu un appel téléphonique tendu avec le Premier ministre.

Au 20 mars, il y avait eu 50 décès confirmés mais seulement 700 tests positifs – une indication du mauvais système de traçage du Royaume-Uni.

Après que le maire de Londres, Sadiq Khan, avait déjà exhorté le Premier ministre à agir, c’était alors au tour du président français.

Comme souligné dans «Failures of State» par Jonathan Calvert et George Arbuthnott, M. Macron a appelé M. Johnson.

Le dirigeant français a été qualifié de “furieux” et serait devenu “impatient avec le Royaume-Uni” de ne pas avoir verrouillé comme la France l’avait fait.

Les détails de la conversation ont été divulgués au journal français Libération.

Son rapport disait: “Macron perd son sang-froid vendredi matin. Il appelle Boris Johnson.” Regardez ici, notre police a reçu pour instruction de fermer la frontière avec le Royaume-Uni … Tout est prêt à partir à moins que vous n’annonciez des mesures pour lutter contre la pandémie. . “

AUSSI: Macron au bord du gouffre alors que le président “ a déclaré la guerre aux Français ”

Le président français a déclaré que la “mutation virale problématique” identifiée dans le sud de l’Angleterre a amené le Royaume-Uni “à prendre des décisions exceptionnelles samedi et à accélérer la mesure des fermetures et des contraintes”.

M. Johnson a eu un autre appel téléphonique avec son homologue français fin décembre, la fermeture de la frontière ayant provoqué le chaos à Douvres.

Avec des files de camions serpentant en Angleterre et des rayons de supermarchés dépouillés quelques jours avant Noël, le Royaume-Uni a cherché un accord avec la France.

Un accord a été conclu avec Paris pour permettre aux Français et aux autres résidents de l’UE de rentrer chez eux, à condition qu’ils aient un test Covid négatif datant de moins de 72 heures.