Emmanuel Macron a porté un coup dur alors que le Danemark freine le plan directeur de l’armée européenne | Monde | Nouvelles

Mette Frederiksen s’est engagée à résister aux propositions d’une armée européenne de grande envergure, avertissant que les plans pour une Europe plus forte ne doivent pas se faire “au détriment d’une forte coopération transatlantique”. La dirigeante danoise a également déclaré qu’elle “s’opposerait à ceux qui tentent de saper la coopération transatlantique” dans ce qui sera considéré comme la dernière opposition au projet d’armée européenne d’Emmanuel Macron. Interrogée sur les projets de l’UE d’opérer de manière plus indépendante sur les questions de défense, Mme Frederiksen a exprimé très clairement ses sentiments sur la question très controversée.

Elle a déclaré au journal grand format danois Politiken : “Je voudrais également dire très clairement que je m’opposerai à tout moment à ceux qui tentent de saper la coopération transatlantique – que cela se produise en Europe ou chez moi au Danemark.

« L’explication la plus importante et autonome du fait que les Danois, les Européens et les Américains ont pu vivre en sécurité pendant des décennies est la coopération transatlantique qui est née des cendres des guerres mondiales.

« C’est, en volume, l’alliance la plus solide pour la démocratie, la liberté et les droits humains fondamentaux, et elle ne doit pas être sapée par l’idée d’une Europe plus forte au détriment d’une coopération transatlantique forte. »

Les mots d’avertissement du Premier ministre danois viennent avec la France essayant apparemment d’utiliser les retombées du partenariat de défense Aukus entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour intensifier ses propres demandes d’une armée européenne.

Le président français, M. Macron, a précédemment déclaré que l’Europe devait être capable “de mieux se défendre seule”.

Plusieurs personnalités de l’UE veulent une unité pouvant compter jusqu’à 20.000 soldats capable de se déployer immédiatement dans le monde entier.

On pense que les responsables bruxellois élaborent des projets de plans à présenter pour une “force de première entrée” en novembre.

De hauts responsables du bloc sont devenus convaincus que le retrait chaotique des troupes occidentales d’Afghanistan alors que les talibans s’installaient a démontré la nécessité pour l’UE de pouvoir intervenir dans une crise à partir d’une impasse militaire sans compter sur les troupes américaines.

“C’est une question de géographie – la Norvège, l’Islande au nord, la Turquie au sud, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, à l’ouest, sont essentiels pour la défense de l’Europe.

“Mais c’est aussi une question de politique. Car tout affaiblissement du lien transatlantique divisera également l’Europe.”

Il a poursuivi : « Toute tentative d’établir des structures parallèles, dupliquer la structure de commandement, qui affaiblira notre capacité conjointe à travailler ensemble car avec des ressources limitées, nous devons éviter les doubles emplois et les chevauchements d’efforts.

“Les propositions spécifiques n’ont pas été discutées à l’OTAN, nous n’avons vu aucun détail.”