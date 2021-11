Boris Johnson a été accusé d’avoir tourné en dérision les relations franco-britanniques et on lui a dit qu’il devait « assumer la responsabilité » de la crise des migrants suite aux retombées de la semaine dernière. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le Premier ministre avait agi de manière « particulière » en choisissant de publier sur Twitter une lettre au président français Emmanuel Macron décrivant ses solutions proposées aux traversées de petits bateaux dans la Manche. L’ancien chef conservateur a affirmé que M. Macron utilisait une haine envers le Royaume-Uni pour essayer de devenir plus populaire dans sa course présidentielle.

S’adressant à LBC, Sir Iain a déclaré: « Parfois, j’écoute les médias … vous penseriez que la France s’oppose ou se met en colère contre le Royaume-Uni est quelque chose de nouveau et tout a quelque chose à voir avec le Brexit.

« Les flottes de pêche françaises bloquaient Douvres et Calais pendant que nous étions dans l’Union européenne, elles menaçaient les îles anglo-normandes pendant que nous étions dans l’Union européenne.

« Cela n’a rien à voir avec certains des trucs du Brexit, c’est tout à voir avec l’attitude française, je pense, en particulier la classe dirigeante, envers le Royaume-Uni.

« Il y a une sorte de ressentiment particulier que je pense, parfois, envers nous. »

Et d’ajouter : « Et en pleine course aux élections, il s’agit toujours, me semble-t-il, de ‘aller chercher les Anglais’ comme ils l’appellent ‘et de leur donner un bon coup de pied’.

« Et de cette façon, vous devenez plus populaire parce que vous avez l’air d’être dur pour tenir tête aux Britanniques, mais neuf fois sur dix, c’est de la foutaise complète et tout est fait pour le spectacle. »

M. Duncan-Smith a poursuivi: « Tout groupe de gouvernements sensé s’assoirait les uns avec les autres pour résoudre ces problèmes, au lieu de quoi, les Français se sont plaints parce que Boris Johnson l’a rendu public, eh bien, c’est ça la politique, et maintenant il a jeté ses jouets de la poussette. »

Paris était tellement enragé par la publication de la lettre qu’il a choisi de retirer l’invitation du Royaume-Uni à se joindre aux pourparlers du week-end avec d’autres ministres européens sur la manière d’endiguer le flux de personnes à travers le détroit.

Des homologues de France, des Pays-Bas, de Belgique et de la Commission européenne se sont rencontrés dimanche à Calais, mais ni le ministre de l’Intérieur Priti Patel ni les responsables britanniques n’étaient présents après avoir appris qu’ils n’étaient pas les bienvenus.

La lettre du Premier ministre à M. Macron est intervenue après qu’un canot a chaviré mercredi dans la mer de la Manche, faisant 27 morts.

M. Darmanin a déclaré que le dirigeant britannique avait cherché à se moquer de la France en, selon le ministre, exhortant Paris à « reprendre ses migrants ».

S’adressant à BFMTV, M. Darmanin a déclaré: « Quand il y a des échanges diplomatiques sérieux… et des vies qui sont en jeu… et quelques minutes plus tard, vous voyez qu’une lettre, que personne n’a jamais mentionnée auparavant, est publiée sur Twitter du Premier ministre britannique au Président de la République française avant que le Président de la République ne l’ait reçu, c’est un peu particulier.

« Quand dans cette lettre les Anglais disent que les Français devraient ‘reprendre leurs migrants, tous leurs migrants’, c’est une parodie. »

Il a ajouté que les relations franco-britanniques n’étaient actuellement pas « normales » et que « nos échanges privés ne sont pas toujours en phase avec nos échanges publics ».

Le haut responsable politique français a également tweeté lundi, exhortant le gouvernement britannique à « prendre la responsabilité » de la crise des migrants.

Le numéro 10 a précédemment cherché à minimiser les discussions sur une rupture bilatérale.