Emmanuel Macron accusé d’avoir snobé la France pour l’UE avant l’élection présidentielle | Monde | Des nouvelles

M. Macron a été accusé d’avoir « snobé les Français et son pays » en faveur de l’Union européenne. Le président Macron a souligné à plusieurs reprises le fait que la France a pris la présidence tournante de l’UE début janvier. Cependant, la question de Bruxelles et de l’avenir de l’UE est appelée à jouer un rôle énorme dans la prochaine élection présidentielle en France.

Douglas Herbert, commentateur des affaires internationales de France24, a déclaré : « Pour Macron, il n’y a aucune incompatibilité entre être le président tournant de l’UE et être président de la France.

« Il les voit comme ayant des valeurs partagées, et qu’ils vont de pair.

« Mais, les critiques prétendent qu’il va snober les Français et ses propres compatriotes au nom d’un idéal européen plus large. Macron a dit que c’était essentiellement de la foutaise.

« La semaine dernière, il a placé le drapeau de l’UE sur l’Arc de Triomphe. Cela a suscité un contrecoup de la part de ses opposants, affirmant que c’était snober la France et les valeurs françaises, qu’il était obsédé par l’UE. »

JUST IN: Nouvelle souche covid qui combine Omicron ET Delta trouvée à Chypre

Il a poursuivi: « Vous pouvez voir à quel point cela suscite la controverse que Macron le présente comme si pro-UE.

« C’est un paratonnerre pour ses opposants dans ce qui va être une campagne présidentielle houleuse. »

M. Macron subit une pression croissante de la part des citoyens français après avoir juré de « p*** off » ceux qui refusent le jab.

Samedi, plus de 100 000 manifestants furieux se sont rendus à travers la France pour exprimer leur colère contre M. Macron et le plan de nouvelles restrictions de Covid.

La challenger conservatrice Valérie Pécresse a déclaré que les propos du président Macron creusaient un fossé dans le pays.

Le candidat d’extrême droite Eric Zemmour a dénoncé ce qu’il a qualifié de propos enfantins.

Il s’agit d’un sondage Elabe pour « Les Echos », Classic Radio et l’Institut Montaigne révélant que seulement 27% des Français « pensent que les avantages de l’UE l’emportent sur ses inconvénients ».

La semaine dernière, les autorités françaises ont été contraintes de retirer une installation temporaire du drapeau de l’UE de l’Arc de Triomphe à Paris, après que des opposants de droite à Macron l’aient accusé d' »effacer » l’identité française.