Le président français a rencontré Scott Morrison à Rome pour la réunion du G20 pour la première fois depuis que l’Australie a annulé l’accord de plusieurs milliards de dollars avec la France dans le cadre d’une nouvelle alliance de sécurité avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dévoilée en septembre.

L’alliance, baptisée AUKUS, qui pourrait donner à l’Australie l’accès aux sous-marins à propulsion nucléaire, a pris Paris au dépourvu, l’incitant à rappeler les ambassadeurs de Washington et de Canberra au milieu d’accusations selon lesquelles la France avait été trahie.

« Je ne pense pas, je sais », a déclaré Macron en réponse à une question s’il pensait que Morrison lui avait menti « J’ai beaucoup de respect pour votre pays », a-t-il déclaré dimanche dans des commentaires à un groupe d’Australiens. journalistes qui s’étaient rendus en Italie pour le sommet des dirigeants des 20 premières économies.

« J’ai beaucoup de respect et beaucoup d’amitié pour votre peuple. Je dis juste que lorsque nous avons du respect, vous devez être vrai et vous devez vous comporter conformément et de manière cohérente avec cette valeur. »

Morrison a déclaré lors d’une conférence de presse plus tard le même jour qu’il n’avait pas menti et avait précédemment expliqué à Macron que les sous-marins conventionnels ne répondraient plus aux besoins de l’Australie.

Le processus de réparation des liens avait commencé, a-t-il ajouté.

M. Morrison et le président Macron se sont entretenus la semaine dernière avant que le Premier ministre australien ne demande publiquement une poignée de main avec son homologue français lors de la réunion du G20.

Lundi, le vice-Premier ministre australien Barnaby Joyce a exhorté la France à mettre l’affaire en perspective.

« Nous n’avons pas volé une île, nous n’avons pas dégradé la tour Eiffel. C’était un contrat », a déclaré M. Joyce aux journalistes à Moree.

« Les contrats ont des termes et conditions, et l’un de ces termes et conditions et propositions est que vous pourriez sortir du contrat. »

« Je pense que ce qui s’est passé, pour utiliser une expression anglaise, ce que nous avons fait était maladroit. Cela n’a pas été fait avec beaucoup de grâce », a déclaré le président Biden.

« J’avais l’impression que certaines choses s’étaient produites qui ne s’étaient pas produites. Et – mais je tiens à être clair : la France est un partenaire extrêmement, extrêmement apprécié – extrêmement – et une puissance en soi. »

Le dirigeant américain a également noté que les États-Unis n’avaient pas d’allié plus ancien et plus fidèle que la France et a déclaré qu’il n’y a aucun endroit où les deux nations ne peuvent pas coopérer.

« J’avais l’impression que la France avait été informée bien avant que l’accord n’était pas conclu. Honnêtement, je ne savais pas que vous ne l’aviez pas été », a déclaré M. Biden à M. Macron.

Le président Macron a déclaré que sa rencontre avec le président américain était « importante » et qu’il était essentiel de « regarder vers l’avenir » alors que son pays et les États-Unis s’efforcent de réparer les barrières.

Les deux dirigeants ont montré un langage corporel chaleureux, les mains et les bras croisés sur le dos lorsqu’ils se sont salués.

Ils se sont serré la main à quelques reprises pendant que les journalistes regardaient le début de leur rencontre.

« Ce qui compte vraiment maintenant, c’est ce que nous ferons ensemble dans les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir », a déclaré M. Macron.

Le dirigeant français a ensuite déclaré aux journalistes que la réunion avec Biden avait été utile, avec un engagement américain « fort » en faveur de la défense européenne, mais ce qui s’est passé ensuite était important.

« La confiance, c’est comme l’amour : les déclarations sont bonnes, mais les preuves, c’est mieux », a-t-il déclaré.