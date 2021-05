Emmanuel Macron attaqué pour avoir utilisé la «haine du Brexit» comme couverture d’une réponse «stupide» de Covid | Politique | Nouvelles

Macron a “ abandonné ” sa position politique passée, dit Oulds

Hier, des pêcheurs français ont organisé une manifestation, déclenchant des fusées éclairantes alors que des dizaines de bateaux se rassemblaient dans les eaux près de Jersey. Les bateaux se sont finalement retirés après l’arrivée de deux navires de guerre de la Royal Navy. La manifestation est intervenue après que la France a accusé Jersey d’avoir traîné les pieds pour délivrer de nouvelles licences aux bateaux français après le Brexit.

La France a également accusé le Royaume-Uni de violer l’accord sur le Brexit conclu avec l’UE l’année dernière au cours de la crise.

Cependant, l’université franco-algérienne Nabila Ramdani a critiqué le président français, affirmant que sa “haine pour le Brexit” était un détournement de ses propres échecs lors de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré: “Mais le mal a été fait et à en juger par les singeries passées de Macron, ce ne sera certainement pas le dernier incident.

Sous une énorme pression en France pour sa mauvaise gestion de la pandémie, cet homme d’État popinjay a ces derniers mois utilisé sa haine du Brexit comme une tactique de diversion de ses propres échecs pour faire la une des journaux en s’opposant au Royaume-Uni, directement ou indirectement via l’UE. “

Le président français Emmanuel Macron (Image: .)

Les pêcheurs français ont déclenché le chaos hier (Image: .)

Au cours des négociations sur le Brexit de l’année dernière, M. Macron a adopté une ligne dure sur la pêche et a déclaré que la France n’accepterait aucun “sacrifice à nos pêcheurs”.

Il a rejeté les demandes de Londres de négociations annuelles sur les quotas de pêche dans les eaux britanniques, affirmant que cela nuirait à l’industrie européenne.

Les deux parties ont finalement convenu d’une période de transition jusqu’en juin 2026 avant un nouveau système de partage des quotas.

Mme Ramdani a poursuivi en expliquant comment M. Macron avait eu recours à la “basse politique” en exploitant la situation en Irlande du Nord et à la frontière de la mer d’Irlande.

Premier ministre Boris Johnson (Image: .)

Dans sa dernière chronique sur MailOnline, elle a écrit: “Macron a également eu recours à la politique basse en exploitant la situation sensible et turbulente en Irlande du Nord au sujet du Brexit et de la frontière de la mer d’Irlande pour essayer d’amener la Grande-Bretagne à se prosterner devant Bruxelles.”

M. Macron a été constamment critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et Mme Ramdani lui a reproché de compromettre la lenteur du déploiement du vaccin à travers l’Europe.

Elle a déclaré: «Cela fait suite à la sape implacable de Macron de l’efficacité et de la sécurité du jab Oxford-AstraZeneca.

«Non seulement il a mis en péril le déploiement à travers l’Europe, mais il s’est également fait passer pour un idiot.

Cas de coronavirus dans le monde (Image: Express)

“Ce n’est pas un hasard si les bruits de sabre de Macron sur les droits de pêche surviennent au milieu des appels croissants à sa démission.

“La pandémie a intensifié d’énormes problèmes économiques et sociaux – et ils sont sur le point de s’aggraver alors que le pays quitte son troisième verrouillage.”

Plus tôt cette année, M. Macron a également affirmé que le vaccin AstraZeneca – qui a été développé avec l’Université d’Oxford – était “presque inefficace” chez les plus de 65 ans.

Cela s’est produit en dépit du fait que le régulateur européen des médicaments a approuvé l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

Les permis de pêche ont déclenché des manifestations cette semaine (Image: .)

Cependant, près d’un mois plus tard, le président français a fait un demi-tour dramatique et a déclaré qu’il aurait heureusement reçu le coup s’il lui avait été offert.

Lors de son demi-tour, M. Macron a déclaré: «Je fais confiance aux autorités sanitaires qui disent que le vaccin AstraZeneca est recommandé et doit être utilisé conformément aux recommandations d’âge.

«Il n’est pas utilisé chez les plus jeunes, mais toujours chez les plus âgés […], surtout quand ils ont un facteur de risque. “

En mars, la France a recommandé de n’utiliser le vaccin que pour les plus de 55 ans.

Le déploiement du vaccin en France critiqué (Image: .)

La France a enregistré le plus grand nombre d’infections en Europe, plus de cinq millions de personnes ayant été testées positives.

Alors que le nombre total de morts en France est inférieur à celui de la Grande-Bretagne, ce chiffre continue d’augmenter et 219 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, contre seulement 13 au Royaume-Uni.

Hier, environ 16 millions de personnes en France ont reçu leur premier vaccin, tandis que plus de sept millions ont reçu leur deuxième vaccin.

En comparaison, plus de 34 millions de personnes en Grande-Bretagne ont reçu au moins un vaccin.

Alors que plus de 16 millions ont reçu deux coups.

L’UE a été largement critiquée pour la lenteur de son déploiement de vaccins, l’ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, admettant que le bloc avait été lent.