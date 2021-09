Emmanuel Macron au bord du gouffre alors que la France se retourne contre le président à cause de la pandémie | Monde | Nouvelles

Dans la dernière enquête menée par le Conseil européen des relations étrangères (ECFR) sur les effets politiques de la pandémie de coronavirus sur les citoyens de l’UE, le président français a été accusé d’avoir imposé des restrictions aux libertés des citoyens pour des raisons non divulguées.

Dans l’ensemble du bloc, 43% des moins de 30 ans ont remis en question l’utilisation des restrictions, et 20% ont déclaré que les blocages sont une “excuse pour contrôler le public”.

Mais la France et la Pologne comptaient également de larges proportions de citoyens qui se méfiaient de la politique de leur gouvernement.

Parmi les Français interrogés par le groupe de réflexion de l’UE, 20% ont déclaré qu’ils se méfiaient des raisons des restrictions de verrouillage imposées par le président Macron.

Et 24% sont allés encore plus loin en admettant qu’ils blâmaient le gouvernement français d’avoir utilisé COVID-19 comme couverture pour augmenter son contrôle sur la vie des gens.

Le rapport disait : “La Bulgarie, la Pologne et la France sont également les pays avec le plus grand nombre d’Accusateurs – comprenant environ un quart des personnes interrogées.

« Lorsqu’il s’agit d’évaluer la principale motivation derrière les restrictions, les données montrent que les personnes qui ont été touchées par la maladie ou le deuil, et celles qui pensent qu’elles n’ont pas été touchées du tout, ont confiance que les blocages étaient principalement destinés à aider à limiter la propagation de le virus.”

Les résultats ont également averti qu’une autre pandémie pourrait conduire à une UE encore moins unie, avec des divisions émergeant non seulement au sein des États membres mais aussi entre eux.

Il a ajouté : « En France, la pandémie a entraîné des changements frappants de philosophie politique dans les principaux partis de gouvernement et d’opposition. C’est la ‘démocratie non binaire’.

« La crise a poussé les partisans libéraux de la plate-forme politique centriste d’Emmanuel Macron à soutenir une action étatique hautement interventionniste, 89 % de ceux qui ont exprimé une opinion estimant que les restrictions étaient soit justes, soit pas assez strictes.

« Pendant ce temps, parmi les partisans actuels de Marine Le Pen, dont le parti a souvent recherché un État plus autoritaire, près d’un tiers (33%) de ceux qui ont exprimé leur opinion pensent que les restrictions étaient trop strictes et souhaitent donc que leur parti pose comme tribune de la liberté contre le pouvoir répressif de l’État pandémique.

“Alors que 84 % des partisans de Macron pensent que la principale motivation derrière les restrictions est de limiter la propagation du virus, seuls 41 % des partisans de Le Pen sont d’accord.

« Au lieu de cela, 37% des partisans de Le Pen pensent que le motif principal des restrictions est de contrôler le public ; seul un partisan de Macron sur 20 partage cette opinion.

“Alors que les premiers stades de la crise ont vu de nombreux citoyens se rallier à leurs gouvernements nationaux et que les États membres de l’UE s’orientent vers plus de coopération, la prochaine étape de la crise pourrait conduire à davantage de divisions politiques à la fois au sein des États et entre eux.”

Une quatrième vague d’infections au COVID-19 recule en France, mais le gouvernement adopte une position prudente alors que les écoles se préparent à rouvrir après les vacances d’été.

Les vaccinations ont repris ces derniers mois et les gens ont désormais besoin d’un passeport sanitaire, ou d’une preuve de vaccination, pour accéder aux restaurants, bars, musées et sites sportifs.

La semaine dernière, la plus haute instance consultative de santé (HAS) de France a recommandé une injection de rappel pour les personnes âgées de 65 ans et plus et pour celles ayant des problèmes de santé existants qui les mettent en danger.

“Les personnes éligibles à un rappel ont pu prendre rendez-vous depuis lundi de cette semaine. Nous voyons cela comme une véritable exigence de santé pour étendre la protection, comme le démontrent certaines études”, a déclaré le responsable.

“Nous parlons d’environ 18 millions de personnes qui sont actuellement éligibles pour une troisième dose. Nous espérons voir quelque 12,4 millions recevoir ce rappel d’ici la fin de l’année et le reste au début de l’année prochaine.”

Les données gouvernementales montrent que près de 72% de la population française totale avait reçu une dose d’un vaccin COVID-19 au 30 août.

Un peu plus de 65% avaient reçu deux doses ou une dose après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Il n’y a pas de consensus parmi les scientifiques et les agences sur la nécessité d’une troisième dose.

La semaine dernière, le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, a déclaré que les données sur les troisièmes tirs n’étaient pas concluantes.

Il avait précédemment déclaré qu’ils devraient être arrêtés et que les autorités devraient se concentrer sur la livraison de doses aux pays les plus pauvres.

Cependant, le directeur de l’OMS Europe, Hans Kluge, a semblé être plus positif que les évaluations passées de l’organisme de santé des Nations Unies lundi, affirmant que les injections de rappel étaient un moyen de protéger les plus vulnérables.

Les résultats de l’ECFR étaient basés sur un sondage d’opinion dans 12 pays de l’UE que le Conseil européen des relations étrangères a commandé à Datapraxis et YouGov (Autriche, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Espagne, Suède), AnalitiQs (Pays-Bas ), Alpha (Bulgarie) et Szondaphone (Hongrie). L’enquête a été menée fin mai et début juin 2021, auprès d’un échantillon global de 16 267 répondants.