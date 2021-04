Emmanuel Macron au bord du gouffre alors que le président «a déclaré la guerre aux Français» | Monde | Nouvelles

Des sondages récents suggèrent que l’élection française pourrait être une lutte serrée entre le président Emmanuel Macron et sa principale challenger Marine Le Pen. Une enquête a montré que si un second tour devait avoir lieu aujourd’hui, elle pourrait obtenir un score de 47 à 48% contre 52 à 53% pour M. Macron. Mme Le Pen, la dirigeante d’extrême droite du Parti du rallye national en France, a déclaré qu’elle allait remporter les élections présidentielles de l’année prochaine le mois dernier. Pour l’instant, le président conserve une mince avance – mais les critiques croissantes pourraient-elles conduire à sa chute?

Dans un documentaire de la BBC Newsnight en 2019, l’ascension de M. Macron a été discutée par une série d’experts et de personnalités politiques de l’intérieur et de l’extérieur d’En Marche, le parti du président français.

Dans le cadre du film, des manifestants du mouvement des gilets jaunes ont été interviewés, l’un d’eux offrant une vue furieuse du président français.

Un manifestant a déclaré: « Ce qu’il dit ne compte pour rien. S’il veut continuer à augmenter et à augmenter les impôts, alors très bien, c’est essentiellement une déclaration de guerre – une guerre contre les Français. »

Les Gilets jaunes est un mouvement populiste militant pour la justice économique qui a débuté en France en octobre 2018.

Ils sont devenus connus pour d’énormes manifestations à Paris qui se produisent encore aujourd’hui.

Le mouvement a vu les manifestants s’en prendre aux taxes sur les carburants au départ, mais cette colère s’est étendue à d’autres problèmes.

M. Macron a également reçu des critiques de la part de personnes impliquées dans la politique.

Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, a déclaré: «J’ai observé qu’En Marche n’était pas vraiment démocratique, en fait, il n’y avait pas de véritables élections de parti.

«La réalité est que le pouvoir est plus que jamais concentré à l’Élysée et que ce pouvoir est exercé presque exclusivement par des jeunes gens.

« Ils sont tous pareils. Ce sont tous des clones. »

Cependant, Nathalie Loiseau, alliée de Macron, a déclaré: «Je pense que nous avons trois décennies de difficultés dans ce pays, et le moment où la croissance revient, où le chômage diminue, les personnes à bas salaires attendent un impact positif, et ils ne le voient toujours pas.

« Je pense que cela aurait pu arriver avec un autre président, cela aurait pu se produire ailleurs en Europe. »

LIRE LA SUITE: Macron attaqué par une infirmière pour avoir fait de la France la « honte de l’Europe »

Les espoirs de M. Macron pour les élections de 2022 ont été portés un coup dur lors des élections locales de mai dernier.

En Marche a été battu à la mairie de Paris et les candidats du Parti vert ont gagné dans plusieurs autres grandes villes, transformant les élections locales françaises en un avertissement pour le président.

Un fonctionnaire à l’intérieur du parti: «Il n’était pas aimé. Ni par le public, ni par les membres du parti.

«Le moment est venu où vous devez le dire tel quel.»

En plus de cela, un ministre a déclaré: «Nous avons fait presque tout ce que nous n’aurions pas dû faire. Cela pourrait devenir un guide pratique: «Comment perdre une élection». »

La défaite a également conduit à des spéculations dans la presse française sur l’avenir de M. Macron.

NE MANQUEZ PAS

Macron panique alors que la France pourrait « perdre 8 milliards de livres sterling par an » du Brexit [INSIGHT]

Eurostar « manque de temps », comme l’a dit le Royaume-Uni à « trouver l’argent » [ANALYSIS]

La catastrophe vaccinale de l’UE qualifiée de « meilleure publicité pour le Brexit » [INSIGHT]

La publication de gauche Le Nouvel Observateur du Monde a déclaré que M. Macron était « dangereusement affaibli » au milieu d’une dissidence croissante au sein de son parti.

Ils ont déclaré: «Le président entame la nouvelle phase de déconfinement avec la peur dans son cœur, car la situation est devenue menaçante.

«Il y a tout d’abord l’émergence soudaine d’un groupe de dissidents LREM à l’Assemblée nationale, qui rappelle la fin chaotique de la présidence de François Hollande, qui à l’époque était considéré comme affaibli à cause d’une poignée de gauchistes indisciplinés.

« Ce scénario se répétera-t-il aujourd’hui? … [The split in the party] pointe vers une décomposition du paysage politique dans les mois à venir, sans que le président ne parvienne à atténuer les moindres chocs. Il pourrait difficilement être plus vulnérable.