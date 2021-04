Emmanuel Macron au bord du gouffre: Defector lève le voile sur un parti «antidémocratique» | Monde | Nouvelles

Avec les élections françaises de 2022 dans un peu plus d’un an, le président français Emmanuel Macron pourrait faire face à un gros défi de la rivale d’extrême droite Marine Le Pen. La dirigeante du parti français du Rassemblement national se porte si bien dans les sondages qu’elle menace de déjouer la candidature de M. Macron à la réélection. Arnaud Montebourg, un socialiste qui était le prédécesseur de M. Macron comme ministre de l’Economie sous François Hollande, a averti que « Le Pen gagnera ». Il a déclaré au Financial Times: «C’est comme le phénomène Trump ou le phénomène Brexit.

« Macron est détesté parce qu’il est arrogant … C’est lui qui mettra Madame Le Pen au pouvoir. »

Pendant des années, les critiques du président français se sont multipliées alors que les frustrations grandissaient des plus pauvres de France.

Dans un documentaire de la BBC Newsnight en 2019, l’ascension de M. Macron a été discutée par une série d’experts et de personnalités politiques de l’intérieur et de l’extérieur d’En Marche, le parti du président français.

Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, a déclaré: «J’ai observé qu’En Marche n’était pas vraiment démocratique, en fait, il n’y avait pas de véritables élections de parti.

«La réalité est que le pouvoir est plus que jamais concentré à l’Élysée et que ce pouvoir est exercé presque exclusivement par des jeunes gens.

« Ils sont tous pareils. Ce sont tous des clones. »

Anne Faulda, auteur d’Emmanuel Macron: un jeune homme parfait, a déclaré: « Ce n’était pas sa culture que les gens n’aimaient pas, c’était son arrogance, et un sentiment qu’il se sentait éloigné d’eux et qu’il les méprisait. »

Le documentaire s’adressait également aux Gilets jaunes – un mouvement populiste faisant campagne pour la justice économique qui a débuté en France en octobre 2018.

Ils sont devenus connus pour d’énormes manifestations à Paris qui se produisent encore aujourd’hui.

Le mouvement a vu les manifestants s’en prendre aux taxes sur les carburants au départ, mais cette colère s’est étendue à d’autres problèmes.

Un manifestant gilet jaune a déclaré dans le documentaire: « Ce qu’il dit ne compte pour rien. S’il veut continuer à augmenter et à augmenter les impôts alors très bien, c’est essentiellement une déclaration de guerre – une guerre contre le peuple français. »

En fait, il a affirmé dans son article pour Politico que le président français « aura besoin d’un miracle économique, et beaucoup de chance avec la pandémie, pour garder sa couronne ».

Sa réclamation est intervenue après une année difficile en France à la suite de Covid-19.

Un sondage d’opinion réalisé par Elabe, publié le mois dernier, a sondé un échantillon représentatif de plus de 1000 électeurs français et a révélé que 43% considèrent une victoire de Mme Le Pen contre M. Macron comme «probable», tandis que 5% la considèrent comme «certaine».