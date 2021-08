Emmanuel Macron condamné à une amende de 8,5 millions de livres sterling par un tribunal français pour avoir bafoué ses propres règles | Politique | Nouvelles

in

Le Conseil d’État a infligé à son gouvernement la plus grosse amende jamais infligée, le tribunal l’avertissant qu’il le punirait à nouveau dans les mois si rien n’était fait pour lutter contre le smog. “Les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes pour estimer que la décision de justice de 2017 a été pleinement exécutée”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le Conseil est devenu de plus en plus vigilant sur le bilan environnemental de Paris ces derniers temps.

Annonçant sa décision, il a déclaré que les mesures adoptées par le gouvernement étaient insuffisantes pour améliorer la qualité de l’air.

Cela s’explique par le fait que certains pourraient ne pas être mis en œuvre et que leurs effets probables n’avaient pas été correctement évalués.

L’année dernière, le Conseil a jugé que le gouvernement n’avait pas mis en œuvre une ordonnance du tribunal datant de 2017 pour réduire les niveaux de pollution.

Cela a donné à M. Macron six mois pour prendre des mesures ou faire face à une amende de 8,5 millions de livres sterling tous les six mois jusqu’à ce que la qualité de l’air s’améliore.

La pollution de l’air serait à l’origine de 40 000 décès prématurés en France chaque année.

Et dans l’UE, le chiffre est d’environ 400 000 décès par an.

Le Conseil a jugé qu’on n’avait pas fait assez dans les zones urbaines, comme Paris et Lyon, pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air.

Elle a déclaré que la pollution, causée principalement par les voitures, était également trop excessive à Marseille, Toulous et Grenoble.

Il a distingué Paris pour des niveaux toujours élevés de pollution aux microparticules PM10.

Le tribunal a averti qu’il examinerait à nouveau les niveaux de pollution début 2022 avant de décider d’imposer ou non de nouvelles amendes.

La sanction pourrait venir « au-dessus ou au-dessous » de la dernière, en fonction du résultat de leurs observations.

Friends of the Earth, l’ONG qui a lancé une action en justice contre le gouvernement, obtiendra 85 000 £, a déclaré le juge.

Greanpeace en France a célébré l’amende record pour le non-respect des normes de qualité de l’air.

Dans une autre affaire, le Conseil a menacé d’infliger une nouvelle amende à l’État français s’il ne démontrait pas qu’il adoptait des politiques permettant d’atteindre un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030.