Macron critiqué par un panéliste pour avoir qualifié Johnson de « clown »

Dans un discours à Paris, M. Macron a ouvertement condamné une tentative de la Commission européenne de promouvoir des « non-sens ». Il faisait référence à son initiative, aujourd’hui dissoute, de mener une guerre éveillée en interdisant les mots et expressions sexués, tels que « fabriqués par l’homme » et « mesdames et messieurs », et de les remplacer par des termes neutres et soi-disant inoffensifs comme « induit par l’homme » et » chers collègues « . Le président a ouvertement critiqué la Commission, déclarant qu' »une Europe qui vient expliquer aux gens ce qu’ils devraient ou ne devraient pas dire n’est pas une Europe à laquelle j’adhère totalement ». Il a dit: « C’est un non-sens, fondamentalement ».

Pourtant, c’est le même individu qui a ouvertement appelé à une intégration fiscale et politique plus étroite entre les États membres, qui défend « l’intégrité du marché unique » et qui a attaqué à plusieurs reprises le Brexit Grande-Bretagne.

M. Macron fait face aux élections présidentielles de l’année prochaine et tente de saper les campagnes des candidats de droite Éric Zemmour et Marie Le Pen.

Les deux candidats d’extrême droite sont devenus de sérieux candidats aux règles de M. Macron à l’Élysée.

Les politologues suggèrent cependant que M. Macron obtiendra facilement un second mandat, avec de nombreux opposants à la règle d’extrême droite votant pour lui, en collaboration avec une scission du vote d’extrême droite avec deux candidats luttant pour le soutien électoral.

Emmanuel Macron a changé sa position sur l’UE (Image: .)

Macron a critiqué la terminologie de réveil utilisée par l’UE (Image: .)

En prenant ouvertement parti dans ce conflit et en s’opposant à la marche de l’éveil sur nos champs de bataille culturels, Macron remet en cause non seulement sa tentative ratée de modifier la terminologie, mais les fondements mêmes de l’UE.

Écrivant dans The Telegraph, RT Howards déclare : « Il [Macron] se range par inadvertance, par exemple, avec les gouvernements de Hongrie et de Pologne, qui ont accusé Bruxelles d’imposer son « éveil », en particulier sur les droits des LGBTQ, et l’ont ouvertement défié. »

Il a ajouté : « Ce n’est que récemment, lors d’un sommet de l’UE en juin, qu’il a exhorté l’UE à mener une bataille « culturelle » et « civilisationnelle » pour arrêter la montée des idées illibérales, qui, selon lui, menacent les valeurs européennes fondamentales ».

Les loyautés divisées de Macron – entre l’UE et son propre électorat – sont devenues claires auparavant.

LIRE LA SUITE:

« Panique » Macron reçoit un sombre avertissement dans un sondage avant les élections

Eric Zemmour a annoncé qu’il se présenterait à la présidence (Image: .)

Marine Le Pen espère affronter Macron lors du dernier tour des élections (Image: .)

Après la décapitation d’un enseignant d’une école française par des islamistes en octobre 2020, son gouvernement s’est fait le champion de la liberté d’expression, voire d’opinions « offensantes » comme celles prétendument détenues par les Hongrois et les Polonais.

La position prise par M. Macron a entraîné une réaction furieuse de la part des musulmans français, un problème particulièrement important pour le président car le pays abrite la plus grande population musulmane d’Europe, et les gens veulent des votes à ce moment crucial.

M. Macron a également failli remettre en cause l’un des principes sacro-saints du projet européen – la liberté de circulation – en promettant de renforcer la surveillance policière des frontières françaises pour faire face à la « menace croissante » du terrorisme.

C’est quelque chose que M. Macron a transformé en une bataille politique plutôt qu’humanitaire alors que la poussée d’extrême droite menée par Mme Le Pen et M. Zemmour fait appel aux électeurs français conservateurs qui sont déçus par les communautés de migrants diverses mais non intégrées de la France.

A NE PAS MANQUER :

Andrew Neil laisse tomber une prédiction explosive sur Boris [REPORT]

Sadiq Khan sous pression avec des centaines d’emplois en ligne [REVEAL]

La compagnie aérienne « Devenir moche » annule des vols vers une destination de vacances majeure au Royaume-Uni [INSIGHT]

Le mouvement des gilets jaunes en veut toujours à Macron (Image: .)

Suggérant que M. Macron apprenne de son ennemi juré Boris Johnson, M. Howard a déclaré: « Il pourrait faire pire que d’imiter l’homme qu’il a récemment choisi pour ses critiques féroces – Boris Johnson. »

Il a ajouté : « Au fil des ans, notre propre Premier ministre s’est avéré très habile à faire appel à de nombreux courants d’opinion opposés. »

Parlant de la gestion de l’islamophobie par M. Johnson, il a déclaré: « Bien qu’il ait exaspéré les personnes réveillées en se référant aux femmes islamiques voilées comme à des » boîtes aux lettres « , son article ne les a jamais condamnées. Et il a toujours été libéral en matière d’immigration, même si elle était au cœur de la campagne du Brexit.

Alors que les élections approchent à grands pas, il a conclu en déclarant : « En fait, au cours des prochains mois, il faut s’attendre à ce que la rhétorique présidentielle française devienne de plus en plus Johnsonienne.

« Apprenez de Boris », dit RT Howard (Image : .)

M. Macron est désormais confronté à une bataille sur deux fronts.

D’une part, il doit faire face à une prochaine élection présidentielle qui s’annonce plus proche que jamais.

Sa gestion de certaines questions internes ne sera pas oubliée par l’électorat, allant de la gestion de la pandémie de Covid au mouvement des gilets jaunes qui a secoué la nation.

D’un autre côté, M. Macron tient à combler le vide en tant que principal dirigeant européen après le départ d’Angela Merkel.

Pourtant, avec Olaf Scholz désormais assermenté chancelier allemand, M. Macron devra peut-être agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Le premier tour des élections présidentielles en France doit débuter le 10 avril.